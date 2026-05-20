OL - «Je serais fou de rage» : La sortie de Paulo Fonseca qui fait bondir un consultant de RMC !

L’OL va devoir passer par les barrages de la Ligue des champions la saison prochaine. Le club rhodanien a vu le LOSC lui prendre la troisième place de Ligue 1 dans la dernière ligne droite du championnat. Paulo Fonseca a alors estimé que son équipe n’était pas assez forte mentalement. Et la sortie de l’entraîneur portugais n’a pas manqué de faire bondir un certain Jean-Michel Larqué.
L’OL a vu la troisième place de Ligue 1 lui filer entre les doigts de la dernière ligne droite. Avec deux défaites contre Toulouse et le RC Lens, le club rhodanien s’est fait devancer par le LOSC. Les Gones passeront donc par les barrages de la Ligue des champions. Paulo Fonseca avait alors déploré le manque de force mentale de son équipe, estimant que ses hommes n’étaient pas au point à ce niveau-là. Et sa sortie n’a pas manqué de faire bondir Jean-Michel Larqué sur RMC.
«J’essaie modestement de me mettre à sa place»
« Ça ne me plaît pas parce que j’essaie modestement de me mettre à sa place. Je serais fou de rage de ne pas avoir obtenu cette troisième place. Malgré tout ce que je reconnais comme qualités à cet homme-là, se dire ‘je sentais qu’on n’était pas assez fort mentalement’ si tu es fort mentalement pendant 32 matchs, tu dois espérer être fort un 33e match à Toulouse ou même un 34e match à domicile pour arracher la place qualificative directe en Ligue des champions » a-t-il d’abord lancé au micro de Rothen s’enflamme.
«Je ne reconnais pas Fonseca»
« Je n’arrive pas à comprendre. Je salue le travail de Fonseca, mais je n’arrive pas à imaginer qu’il ne soit pas fou de rage en se disant ‘on est passé tout près d’une qualification directe’. Je ne reconnais pas Fonseca dans ces propos-là, c’est aussi simple que ça » a ensuite ajouté Jean-Michel Larqué dans l’émission de RMC. Il faut dire que l’OL aurait pu obtenir un meilleur résultat. Mais au vu de sa situation en début de saison, on comprend pourquoi Paulo Fonseca ne se contente que de la quatrième place.