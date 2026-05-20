Mercato : La signature surprise qui pourrait dégoûter le PSG pour ce gros transfert ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG aurait fait du recrutement de Julian Alvarez une priorité. Le club de la capitale a quelques arguments financiers à faire valoir pour s’offrir l’international argentin, mais il pourrait toutefois ne pas réussir à boucler l’affaire. En effet, l’Atlético de Madrid serait prêt à offrir un nouveau contrat à l’attaquant de 26 ans pour faire fuir les sirènes parisiennes.

Après deux saisons, Julian Alvarez va-t-il déjà quitter l’Atlético de Madrid ? La question se pose car depuis plusieurs semaines les rumeurs vont bon train concernant le buteur de 26 ans. La presse espagnole annonce qu’il serait sur le départ cet été et qu’une destination possible pour lui serait le PSG. Le champion de France est persuadé que l’Argentin s’incorporera parfaitement à l’effectif de Luis Enrique, qui pourrait perdre prochainement Gonçalo Ramos.

L’Atlético de Madrid ne lâche pas Alvarez Le PSG aurait les moyens de boucler l’opération Alvarez, mais l’Atlético de Madrid serait tout de même prêt à résister. Selon les informations de Teamtalk, le club espagnol pourrait même proposer un nouveau contrat à l’attaquant avec à la clé une belle revalorisation salariale pour le convaincre de rester au moins une saison de plus à Madrid. Reste à voir si une telle proposition pourrait convaincre le champion du monde 2022 ou bien s’il décidera de donner un nouveau souffle à sa carrière en rejoignant Ousmane Dembélé et ses coéquipiers.