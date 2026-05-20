PSG - «Il défend tout le temps» : Luis Enrique évoque Ousmane Dembélé… et tacle Kylian Mbappé ?

Alexis Brunet

Ce mercredi, Luis Enrique était présent en conférence de presse, à très exactement dix jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. L’entraîneur du PSG a notamment parlé d’Ousmane Dembélé, qu’il a encensé pour son abattage défensif. En lisant entre les lignes, on pourrait même y voir un petit tacle à un certain Kylian Mbappé.

À dix jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Luis Enrique était présent en conférence de presse. L’entraîneur du PSG a abordé de nombreux sujets et il a notamment complimenté un certain Ousmane Dembélé. Le coach espagnol apprécie tout particulièrement le travail défensif du Ballon d’or. Ses propos sont rapportés par Le Parisien. « C'est la mentalité d'Ousmane. Il défend tout le temps, quel que soit le match. On a l'habitude de souligner ce que font les attaquants en attaque, moins en défense. Mais il faut défendre ! C'est important, c'est la même chose qu'au basket-ball. Ousmane montre tout le temps sa qualité individuelle incroyable avec le ballon mais aussi sa capacité à être performant sans. »

Un tacle glissé à Mbappé ? En utilisant une comparaison avec le basketball, on peut se demander si Luis Enrique a profité de cette sortie sur Ousmane Dembélé pour tacler Kylian Mbappé. Avant le quart de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone lors de la saison 2023-2024, le coach du PSG avait tenté de faire comprendre à l’ancien attaquant parisien qu’il devait se comporter comme un leader, surtout d'un point de vue défensif, en prenant l’exemple de Michael Jordan et la séquence avait été diffusée dans le documentaire de la chaîne espagnole Movistar+ consacrée à Luis Enrique. « J'ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et défendait comme un fils de pute... Tu dois donner cet exemple. D'abord en tant que personne et en tant que joueur pour aller presser. Tu dois aller presser Cubarsi, tu dois être celui qui marque Cubarsi et ter Stegen, tu vas passer tout le match à faire pression sur Cubarsi pour qu'il n'avance pas et sur ter Stegen pour qu'il joue vite et revienne rapidement. Pourquoi ? Pour que tu sois un leader parce que tu penses que tu dois marquer des buts pour nous. Bien sûr parce que tu es un phénomène, un grand joueur mondial, sans aucun doute, mais cela ne m'importe pas. »