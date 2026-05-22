Officiel : Le nouveau poste de Pep Guardiola est déjà connu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Pep Guardiola a annoncé officiellement son départ. Par le biais d'un communiqué, Manchester City a annoncé que le technicien espagnol dirigerait son dernier match ce week-end sur le banc des Citizens. Et dans le même temps, le futur poste de Guardiola a également été officialisé.

C'est un secret de Polichinelle depuis quelques jours, et c'est désormais officiel, Pep Guardiola va quitter Manchester City à l'issue de la saison. « Pep Guardiola quittera son poste d’entraîneur de Manchester City cet été. Le Catalan, qui a rejoint City en juillet 2016, a profondément transformé le club au cours de ses dix années à la tête de l’équipe et partira après avoir remporté 20 trophées majeurs, ce qui fait de lui l’entraîneur le plus titré de notre histoire », a révélé le club anglais par le biais de son communiqué officiel.

Guardiola va conserver un poste dans le City Group Néanmoins, alors que l'avenir de Pep Guardiola faisait parler, Manchester City a déjà vendu la mèche concernant le futur poste de l'Espagnol, qui va conserver un rôle au sein du City Group. « Malgré son départ en tant qu’entraîneur de Manchester City, Pep poursuivra sa collaboration avec le City Football Group en assumant le rôle d’ambassadeur mondial. À ce titre, il apportera des conseils techniques aux clubs du groupe et travaillera sur des projets et des collaborations spécifiques », peut-on également lire dans le communiqué. Pep Guardiola suit donc la trajectoire de Jürgen Klopp qui, après son départ de Liverpool, avait rejoint la galaxie Red Bull en tant que directeur du football.