Officiel : Le nouveau poste de Pep Guardiola est déjà connu !

Comme attendu, Pep Guardiola a annoncé officiellement son départ. Par le biais d'un communiqué, Manchester City a annoncé que le technicien espagnol dirigerait son dernier match ce week-end sur le banc des Citizens. Et dans le même temps, le futur poste de Guardiola a également été officialisé.
C'est un secret de Polichinelle depuis quelques jours, et c'est désormais officiel, Pep Guardiola va quitter Manchester City à l'issue de la saison. « Pep Guardiola quittera son poste d’entraîneur de Manchester City cet été. Le Catalan, qui a rejoint City en juillet 2016, a profondément transformé le club au cours de ses dix années à la tête de l’équipe et partira après avoir remporté 20 trophées majeurs, ce qui fait de lui l’entraîneur le plus titré de notre histoire », a révélé le club anglais par le biais de son communiqué officiel.
Guardiola va conserver un poste dans le City Group
Néanmoins, alors que l'avenir de Pep Guardiola faisait parler, Manchester City a déjà vendu la mèche concernant le futur poste de l'Espagnol, qui va conserver un rôle au sein du City Group. « Malgré son départ en tant qu’entraîneur de Manchester City, Pep poursuivra sa collaboration avec le City Football Group en assumant le rôle d’ambassadeur mondial. À ce titre, il apportera des conseils techniques aux clubs du groupe et travaillera sur des projets et des collaborations spécifiques », peut-on également lire dans le communiqué. Pep Guardiola suit donc la trajectoire de Jürgen Klopp qui, après son départ de Liverpool, avait rejoint la galaxie Red Bull en tant que directeur du football.
«Je vous aime tous»
Cela reste malgré tout une page qui se tourne pour Pep Guardiola qui a publié un très beau message pour remercier tous les fans mancuniens : « À mon arrivée, ma première interview a été avec Noel Gallagher. Je suis sorti en me disant : "Bon… Noel est là ? Ça va être sympa." Et quelle aventure nous avons vécue ensemble. Ne me demandez pas pourquoi je pars. Il n’y a pas de raison, mais au fond de moi, je sais que le moment est venu. Rien n’est éternel ; si c’était le cas, je serais encore là. Ce qui restera éternel, ce sont les sentiments, les gens, les souvenirs et l’amour que je porte à mon Manchester City. (...) Mesdames et messieurs, merci de m’avoir fait confiance. Merci de m’avoir poussé. Merci de m’avoir aimé. Tony Walsh a dit dans son poème inoubliable : "C’est ici". Je suis désolé, Tony : c’est ici chez moi. Noel… J’avais raison. Ç'a été tellement fun putain. Je vous aime tous ».