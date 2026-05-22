NBA : Transfert de LeBron James ? La grosse révélation sur son avenir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais âgé de 41 ans, LeBron James va-t-il continuer sa fabuleuse aventure en NBA ? Courant toujours après un cinquième titre de champion, le numéro 23 pourrait décider de poursuivre… mais pas forcément avec les Lakers de Los Angeles d’après les dernières révélations de certains insiders américains. Explications.

Si la bataille en play-offs fait couler de l’encre en cette fin de saison, c’est également le cas de l’avenir de LeBron James. Âgé de 41 ans, celui que nombreux considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps n’est pas certain de repartir au combat la saison prochaine. Arrivé en NBA il y a désormais 23 ans, le numéro 23 ne semble pas encore avoir tranché concernant son avenir. Cependant, certains insiders américains comme le célèbre Shams Charania ont tenu à lâcher quelques révélations à propos de la possible décision de LeBron James sur cette intersaison.

« Si LeBron arrive vraiment sur le marché des agents libres, il y aura beaucoup de contenders qui vont le convoiter » Et à en croire le journaliste d’ESPN, LeBron James pourrait décider de se mettre sur le marché et de quitter les Lakers de Los Angeles. « Toutes les indications que j'ai pu avoir au cours de la saison me disent qu'il va jouer une saison de plus. Los Angeles est probablement sa préférence. Les Lakers veulent le voir revenir. Mais si LeBron arrive vraiment sur le marché des agents libres, il y aura beaucoup de contenders qui vont le convoiter », a ainsi confié ce dernier.