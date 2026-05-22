Mercato : Le PSG fonce sur un phénomène, ce sera 100M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato. Le club de la capitale a déjà coché plusieurs noms, dont celui d’un certain Yan Diomandé. Auteur d’une très belle saison avec le RB Leipzig, l’international Ivoirien de 19 ans plaît aux dirigeants parisiens, même si son transfert pourrait dépasser les 100M€. Explications.

Focalisé sur sa finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG va avoir du pain sur la planche cet été. Les dirigeants du club parisien ont affiché une certaine volonté de se montrer actifs sur le marché des transferts, toujours en visant des jeunes joueurs très prometteurs. Cette saison en Allemagne, Yan Diomandé a véritablement crevé l’écran, réalisant de belles prouesses sous les couleurs du RB Leizpig.

Yan Diomandé dans le viseur du PSG et de Liverpool Forcément, l’international Ivoirien de 19 ans génère de l’intérêt sur le marché. Malgré la qualification du RB Leipzig pour la Ligue des Champions, Yan Diomandé pourrait être l’objet d’un gros transfert cet été. A en croire les dernières révélations du NY Times, le PSG ainsi que Liverpool sont sur ses traces. Mais de son côté, le club allemand aimerait conserver le temps d’une saison supplémentaire celui qui a récemment été élu meilleur jeune joueur de Bundesliga.