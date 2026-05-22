Mercato : Le PSG fonce sur un phénomène, ce sera 100M€ !

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato. Le club de la capitale a déjà coché plusieurs noms, dont celui d’un certain Yan Diomandé. Auteur d’une très belle saison avec le RB Leipzig, l’international Ivoirien de 19 ans plaît aux dirigeants parisiens, même si son transfert pourrait dépasser les 100M€. Explications.
Focalisé sur sa finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG va avoir du pain sur la planche cet été. Les dirigeants du club parisien ont affiché une certaine volonté de se montrer actifs sur le marché des transferts, toujours en visant des jeunes joueurs très prometteurs. Cette saison en Allemagne, Yan Diomandé a véritablement crevé l’écran, réalisant de belles prouesses sous les couleurs du RB Leizpig.
Yan Diomandé dans le viseur du PSG et de Liverpool
Forcément, l’international Ivoirien de 19 ans génère de l’intérêt sur le marché. Malgré la qualification du RB Leipzig pour la Ligue des Champions, Yan Diomandé pourrait être l’objet d’un gros transfert cet été. A en croire les dernières révélations du NY Times, le PSG ainsi que Liverpool sont sur ses traces. Mais de son côté, le club allemand aimerait conserver le temps d’une saison supplémentaire celui qui a récemment été élu meilleur jeune joueur de Bundesliga.
Une offre à plus de 100M€ est attendue
Cependant, les dirigeants de Leipzig sont conscients qu’en cas de très grosse offre, il sera naturellement difficile de retenir leur jeune ailier cet été. Ainsi, le média indique que le RBL pourrait accepter une proposition supérieure aux 100M€ afin de céder Yan Diomandé à un cador européen dans les prochains mois. A noter que selon le NY Times, le PSG n’est pas certain de recruter Diomandé. Il faudrait pour cela qu’un départ se produise sur le front de l’attaque, alors que le club de la capitale évalue d’autres options en interne. Affaire à suivre de près dans les prochaines semaines…