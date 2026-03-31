Catch : Il va sortir de sa retraite pour revenir à la WWE ? Ce scénario de rêve pour les fans évoqué par une légende !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE, première compagnie de catch au monde, a vu certaines de ses légendes sortir de leur retraite par le passé. Cela ne devrait pas être le cas de John Cena, martelant ces derniers mois qu’il ne remonterait pas sur le ring après son ultime match en décembre 2025. En revanche, un autre gros nom pourrait être tenté…

John Cena n’est pas le seul à avoir récemment tiré sa révérence du côté de la WWE . Un peu plus d’un mois après le multiple champion du monde qui multiplie les projets à Hollywood en tant qu’acteur, AJ Styles a également pris sa retraite en janvier dernier suite à un dernier match contre Gunther au Royal Rumble . À bientôt 49 ans, celui qui est originaire de l’état de Géorgie souhaite désormais profiter de sa famille, mais parviendra-t-il à résister à la tentation d’un retour ?

Certains gros noms du catch sont sortis de leur retraite après avoir pourtant réalisé leur match d’adieu, à l’instar de Ric Flair , Shawn Michaels ou encore ‘Stone Cold’ Steve Austin , qui imagine mal AJ Styles ne pas rechausser ses bottes à l’avenir. « Je suis content d'entendre dire qu'à 48 ans, AJ Styles est jeune, parce que c'est vrai. D'une certaine manière, il a dépassé son apogée et il va vieillir, mais bon sang, tant de gens ne comprennent pas qu'on n'atteint vraiment son apogée qu'à un âge avancé. Et comme je l'ai dit, il n'est plus au sommet de sa forme, mais quelle carrière monstrueuse il a eue ! C’est l’un des meilleurs catcheurs que j’ai jamais vus, je l’adore », s’est enflammée la légende de la WWE , dans le podcast Busted Open.

« Il en fera un autre, il aura la bougeotte »

« Je ne le connais pas très bien personnellement. On se parle de temps en temps. Mais il a eu une carrière phénoménale. Je suis content qu’il entre au Hall of Fame. Il en fera un autre (match), il aura la bougeotte, prédit 'Stone Cold'. Mais je suis content que tu aies dit ça, oui, il est encore jeune… Sans vouloir revenir sur ma retraite, mais j’ai pris ma retraite à 38 ans. C'est à cet âge-là qu'on atteint vraiment son plein potentiel, mentalement et physiquement. On n'est plus au sommet de sa forme, mais ton esprit, c’est là qu’il est au meilleur de sa forme parce que tu as fait tellement de choses, tu as tellement appris et tu peux tout mettre en pratique… »

Interrogé dans les jours qui ont suivi son dernier combat à la WWE, AJ Styles n’avait pas fermé la porte à un retour : « Je ne sais pas. Il ne faut jamais dire jamais, n’est-ce pas ? C’est ce qu’on dit. Je pense que tout le monde a le droit de sortir de sa retraite au moins une fois. Je ne dis pas que je vais le faire de sitôt. Et si mon fils faisait du catch ? L’occasion de faire équipe avec lui une fois, on ne sait jamais. Il y aura donc un moment où je ne remettrai plus jamais les gants. C’est peut-être maintenant, mais on verra », confiait-il en février dans le podcast "What’s Your Story? with Stephanie McMahon". ‘Stone Cold’ Steve Austin aurait-il vu juste ?