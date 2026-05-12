Catch : Blessure, drogues… Les deux conditions pour le retour d’une star à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme chaque année, WrestleMania offre son lot de surprises aux fans de catch. Et pour la 42e édition qui avait lieu le week-end du 18 avril, les spectateurs de l’Allegiant Stadium de Las Vegas ont notamment pu assister au retour de la catcheuse Paige, qui avait quitté la WWE en 2017. Mais pour revenir, l’Anglaise a dû honorer deux conditions.

La WWE a vu l’une de ses anciennes stars revenir à l’occasion du dernier WrestleMania à Las Vegas en la personne de Paige, participante surprise au Fatal 4-Way Match pour les titres de championnes par équipe. Une sacrée revanche pour la catcheuse britannique, qui avait dû mettre un terme à sa première aventure au sein de l’organisation reine de la discipline en 2017 à cause d’une grave blessure à la nuque. D'abord de retour sur le ring en 2022 à l’AEW, la compagnie concurrente, Paige a donc retrouvé la WWE en remplissant deux conditions précises.

« Ton cou doit être en bon état, et on doit faire un test de dépistage de drogues » Sacrée championne par équipe avec Brie Bella, l’Anglaise de 33 ans a révélé après son retour à la WWE que le président de la structure, Nick Khan, lui avait imposé deux conditions avant de l’embaucher. « Je pensais qu’il m’intimiderait, mais quand je suis entrée, il s’est montré très décontracté. Il m’a dit : "Deux choses. Ton cou doit être en bon état, et on doit faire un test de dépistage de drogues." Je lui ai répondu : "Ça me va. Écoutez, je peux gérer le test de dépistage. Je suis propre comme un sou neuf. Je ne sais pas comment va mon cou. Ça fait quelques années que je ne l’ai pas fait examiner. La dernière fois, tout allait parfaitement bien. Je ne suis pas vraiment inquiète à ce sujet" », a-t-elle raconté lors de son passage dans le podcast What's Your Story? with Steph McMahon.