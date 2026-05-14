«Il m'a dit : “Vous devriez être mort”» : La déclaration prémonitoire d’Hulk Hogan (WWE) avant son décès

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Décédé en juillet 2025, Hulk Hogan a eu le temps de participer à la mini-série documentaire que la plateforme Netflix lui a consacrée. L’ancien champion du monde de la WWE, icône mondiale du catch, y raconte notamment son addiction pour les médicaments qui aurait pu causer sa mort bien plus tôt…

Les fans de la WWE ont eu la désagréable surprise de l’apprendre à travers de (très) longs extraits diffusés entre chaque match de la 42e édition de WrestleMania, le grand événement catch de l’année. Netflix propose depuis quelques jours sur sa plateforme une mini-série documentaire consacrée à Hulk Hogan, la légende du catch décédée le 24 juillet 2025. Sa dernière prise de parole avant sa mort à l’âge de 71 ans d’un arrêt cardiaque.

« Le pharmacien m’a dit : "on n’a jamais vu un être humain prendre autant de fentanyl" » Mais comme l’a expliqué la star américaine dans le programme, le moment fatidique aurait pu arriver avant compte tenu des nombreux excès qui ont jalonné sa vie, et notamment sa consommation excessive de fentanyl, un analgésique opioïde, au moment de son arrivée à la TNA en 2009. « J’en prenais 80 mg, deux le matin, que je glissais sous mes gencives ici, témoigne Hogan peu avant sa mort. J’avais deux patchs de 300 mg de fentanyl sur les jambes, et on m’a donné six sucettes de 1 500 mg de fentanyl à manger. Je suis allé à la pharmacie, et le pharmacien m’a dit : “Vous devriez être mort. On n’a jamais vu un être humain prendre autant de fentanyl". » Hulk Hogan avait subi de nombreuses interventions chirurgicales (au niveau du dos, du cou ou encore de la jambe) tout au long de sa vie pour soulager les douleurs liées à sa carrière de catcheur. L'icône controversée avait révélé en septembre 2024 dans le podcast "Impaulsive" avoir subi « environ 25 opérations chirurgicales au cours des dix dernières années. Dix d'entre elles concernaient le dos ».