Cyclisme : Vingegaard chez Netcompany-Ineos ? Il répond

Alexandre Higounet

Ancien vainqueur du Tour de France et jeune retraité, Geraint Thomas est devenu l'un des directeurs sportifs de l'équipe Netcompany-Ineos, qui va disposer de gros moyens de recrutement lors des prochains mercato avec l'arrivée du nouveau sponsor Netcompany. A l'occasion d'un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport en marge du Giro, Thomas a été interrogé sur les cibles pour l'an prochain, la formation britannique étant en quête d'un leader pour les grands Tours.

Avec l'apport du nouveau sponsor Netcompany, qui booste de manière très importante son budget, l'équipe Netcompany-Ineos va lancer une campagne de recrutement très importante en vue de la saison prochaine. Avec un objectif majeur, signer un leader capable de remporter un Grand Tour. Si l'on en croit les médias européens, la formation britannique a d'ores et déjà ciblé les deux coureurs correspondant au profil susceptibles d'être disponibles à court-moyen terme, à savoir Jonas Vingegaard, en fin de contrat avec Visma-Lease A Bike en 2028 mais dont un départ anticipé de l'équipe hollandaise est régulièrement évoqué, et Paul Seixas, qui sera lui libre au terme de l'année 2027.

« L'arrivée de Netcompany fait partie de notre plan pour revenir au sommet » A l'occasion d'un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport en marge du Tour d'Italie, Geraint Thomas, aujourd'hui l'un des directeurs sportifs de Netcompany-Ineos, a été interrogé sur les deux pistes, qu'il n'a pas réellement démenties. Au sujet de Seixas, Thomas a ainsi répondu, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pour l'instant, il est chez Decathlon, mais ce genre de rumeurs circule toujours. J’espère qu’il n’a pas déjà signé pour UAE ! C’est une équipe qui enchaîne les victoires, elle est vraiment très forte, donc il est compréhensible que le coureur soit intéressé, mais… qui sait ? Pourrait-il un jour courir pour nous ? Il ne faut jamais dire jamais ».