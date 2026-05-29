Mercato : «Un entraîneur qui n'a jamais entraîné le Real Madrid», retrouvailles annulées avec José Mourinho ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Treize ans après son départ et une Liga à 100 points remportée en 2012, José Mourinho devrait être de retour à la Casa Blanca. C'est du moins si Florentino Pérez parvient à conserver la présidence du Real Madrid. Car en effet, au terme de la saison blanche dont vient de sortir le club merengue, le patron de l'emblématique institution madrilène a organisé des élections présidentielles.

Treize ans après son départ et une Liga à 100 points remportée en 2012, José Mourinho devrait être de retour à la Casa Blanca. C'est du moins si Florentino Pérez parvient à conserver la présidence du Real Madrid. Car en effet, au terme de la saison blanche dont vient de sortir le club merengue, le patron de l'emblématique institution madrilène a organisé des élections présidentielles.

«Un entraîneur a été recruté» Enrique Riquelme, directeur de la société COX Energy, a pris la parole sur ESPN pendant cette campagne électorale afin de laisser entendre que s'il devenait le président du Real Madrid à la place de Florentino Pérez, il dispose déjà d'un accord contractuel avec celui qui s'occupera du vestiaire du club. « Un entraîneur a été recruté. Ne parlons pas de nationalité, parlons d’expérience. Nous n’allons pas faire d’expériences ».