Mercato : «Un entraîneur qui n'a jamais entraîné le Real Madrid», retrouvailles annulées avec José Mourinho ?

Treize ans après son départ et une Liga à 100 points remportée en 2012, José Mourinho devrait être de retour à la Casa Blanca. C'est du moins si Florentino Pérez parvient à conserver la présidence du Real Madrid. Car en effet, au terme de la saison blanche dont vient de sortir le club merengue, le patron de l'emblématique institution madrilène a organisé des élections présidentielles.
Treize ans après son départ et une Liga à 100 points remportée en 2012, José Mourinho devrait être de retour à la Casa Blanca. C'est du moins si Florentino Pérez parvient à conserver la présidence du Real Madrid. Car en effet, au terme de la saison blanche dont vient de sortir le club merengue, le patron de l'emblématique institution madrilène a organisé des élections présidentielles.
«Un entraîneur a été recruté»
Enrique Riquelme, directeur de la société COX Energy, a pris la parole sur ESPN pendant cette campagne électorale afin de laisser entendre que s'il devenait le président du Real Madrid à la place de Florentino Pérez, il dispose déjà d'un accord contractuel avec celui qui s'occupera du vestiaire du club. « Un entraîneur a été recruté. Ne parlons pas de nationalité, parlons d’expérience. Nous n’allons pas faire d’expériences ».
«Je suis sûr que le Real Madrid sera très enthousiaste à l’idée qu’ils viennent entraîner ici»
Au cours de cette entrevue avec ESPN, Enrique Riquelme a d'ailleurs fait savoir que l'heureux élu ne serait pas José Mourinho qui est un ancien de la maison, ne répondant donc pas au critère suivant de l'éventuel futur président. « Nous ferons venir un entraîneur et un staff technique confirmés, qui n’ont jamais entraîné le Real Madrid et dont je suis sûr que le Real Madrid sera très enthousiaste à l’idée qu’ils viennent entraîner ici ». Qui entraînera Kylian Mbappé et le reste de l'équipe madrilène la saison prochaine ? Alvaro Arbeloa est parti au terme de campagne de Liga le 23 mai, le suspense reste entier.