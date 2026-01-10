Ousmane Dembélé les fait tous pleurer à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Elu Ballon d’Or en 2025, Ousmane Dembélé avait reçu son trophée lors de la cérémonie qui s’était tenue au Théâtre du Châtelet à Paris. Au moment de récupérer son bien, le numéro 10 du PSG avait alors livré un discours qui avait ému tout le monde, au point de faire pleurer tout le monde. Y compris ses amis, qui sont d’ailleurs revenus sur ce moment émouvant avec Dembélé.

C’est un moment qui restera gravé un moment dans les mémoires. Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé recevait son Ballon d’Or. Des images qu’on n’oubliera pas de sitôt, au même titre que l’émouvant discours du numéro 10 du PSG. « Il n'est pas venu avec son truc tout préparé de politique, mais il est arrivé avec son coeur et a parlé comme s'il était avec nous au café. À son niveau, c'est génial. Les gens se sont sentis en connexion avec Ousmane », a expliqué Ragnar le Breton, ami de Dembélé.

« Tous les mecs du quartier pleuraient » Avec ses paroles, Ousmane Dembélé en a fait pleurer du monde au Théâtre du Châtelet. « Tous les mecs du quartier pleuraient, tous avaient la p'tite larme à l'oeil. Il les a tous fait pleurer, l’enfoiré », a alors raconté Ragnar le Breton pour France Football.