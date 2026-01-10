Ousmane Dembélé les fait tous pleurer à Paris !

Elu Ballon d’Or en 2025, Ousmane Dembélé avait reçu son trophée lors de la cérémonie qui s’était tenue au Théâtre du Châtelet à Paris. Au moment de récupérer son bien, le numéro 10 du PSG avait alors livré un discours qui avait ému tout le monde, au point de faire pleurer tout le monde. Y compris ses amis, qui sont d’ailleurs revenus sur ce moment émouvant avec Dembélé.
C’est un moment qui restera gravé un moment dans les mémoires. Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé recevait son Ballon d’Or. Des images qu’on n’oubliera pas de sitôt, au même titre que l’émouvant discours du numéro 10 du PSG. « Il n'est pas venu avec son truc tout préparé de politique, mais il est arrivé avec son coeur et a parlé comme s'il était avec nous au café. À son niveau, c'est génial. Les gens se sont sentis en connexion avec Ousmane », a expliqué Ragnar le Breton, ami de Dembélé.
« Tous les mecs du quartier pleuraient »
Avec ses paroles, Ousmane Dembélé en a fait pleurer du monde au Théâtre du Châtelet. « Tous les mecs du quartier pleuraient, tous avaient la p'tite larme à l'oeil. Il les a tous fait pleurer, l’enfoiré », a alors raconté Ragnar le Breton pour France Football.
« La dernière fois qu'on a pleuré en même temps, on était petit »
Egalement ami proche d’Ousmane Dembélé, Moustapha Diatta, qui a lui aussi versé quelques larmes filmées par les caméras, a confié : « Les parents, tu sais comment c'est... Nous, on s'est fait avoir, alors que jamais de la vie ça n'arrive, ça... Mais les parents, ils ont une armure. Je n'étais pas prêt pour ça, il nous a tués. La dernière fois qu'on a pleuré en même temps, on était petit, ça devait être pour un tournoi de foot, une défaite ou un truc comme ça. Après, quand il a vu un peu partout des images avec mon visage tout mouillé, il était mort de rire. Je lui ai dit : « C'est de ta faute, c'est toi qui nous as mis dans la merde. Là, tout le monde nous a vu pleurer comme des bébés » ».