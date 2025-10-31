F1 - Red Bull : Max Verstappen veut tout plaquer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion du monde en titre aux quatre couronnes, Max Verstappen est prêt à entrer dans une nouvelle ère en Formule 1. Des motorisations hybrides au carburant renouvelable dès l’année prochaine. La star de Red Bull se dit pourtant nostalgique des voitures d’antan au vu des nouveautés au programme en F1.

Max Verstappen renaît de ses cendres. En difficulté pendant une bonne partie de la saison, le champion du monde aux quatre couronnes est revenu sur le devant de la scène avec une 3ème place au Mexique, trois victoires aux États-Unis, en Azerbaïdjan et en Italie ainsi qu’une deuxième place aux Pays-Bas. De ce fait, les cartes sont rebattues à l’aube du sprint final de ce championnat du monde de Formule 1. Une chance pour Verstappen de rattraper Oscar Piastri et Lando Norris pour un hypothétique cinquième titre de champion du monde avant le grand changement ?

Nouvelle réglementation en F1, une première chez Red Bull avec un moteur maison En 2026, la nouvelle réglementation touchera les moteurs et les châssis des monoplaces. Le carburant sera renouvelable à 100 % et la puissance des moteurs sera fournie de moitié par la partie électrique. Des voitures hybrides donc pour Max Verstappen et l’intégralité du paddock. Chez Red Bull, ce sera une double nouveauté puisque l’écurie autrichienne a développé pour la première fois sa propre motorisation en collaboration avec Ford. Des progrès sont ont donc été effectués pour la saison prochaine, mais aux yeux de Verstappen, il faut revenir au début des années 2000 où les monoplaces étaient plus légères pour le bien de la course.