F1 : Max Verstappen panique déjà pour 2026 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en course pour décrocher le titre mondial, Max Verstappen n'oublie toutefois pas de se concentrer sur la saison prochaine qui sera marquée par un très gros changement de réglementation, notamment concernant les moteurs. Et la situation ne manque pas d'inquiéter le quadruple champion du monde.

Bien que la saison 2025 ne soit pas encore terminée, toutes les écuries travaillent en coulisses pour 2026. Il faut dire que la nouvelle réglementation prévoit une révolution, notamment en ce qui concerne les moteurs qui seront totalement hybrides puisque fournis à 50% par l'électrique, sans oublier l'utilisation d'un carburant 100% renouvelable. Par conséquent, la hiérarchie pourrait être totalement bouleversée, notamment pour Red Bull qui tente le pari très risqué de créer son tout premier moteur maison, avec la collaboration de Ford. L'écurie autrichienne se confronte donc aux mastodontes de la discipline que sont Mercedes, Honda et Ferrari. Et Max Verstappen reconnaît qu'il est dans le flou.

Verstappen dans le flou total pour 2026 « C'est un grand point d'interrogation, mais honnêtement, je pense que peu de gens peuvent affirmer aujourd'hui : "Oui, nous allons être vraiment au point". Il n'y a aucune garantie. Je sais que le défi que nous relevons est de taille, d'autant plus avec notre propre moteur, mais c'est aussi un défi passionnant », explique-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de poursuivre.