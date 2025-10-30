F1 - Rupture avec Verstappen : Son ex balance !

Pierrick Levallet

Le talent de Max Verstappen n’est plus à prouver en F1. Avec quatre titres de champion du monde en poche, le Néerlandais est considéré comme l’un des meilleurs de la discipline. Mais le pilote de 28 ans fait vivre malgré lui un calvaire à ses coéquipiers chez Red Bull. Sergio Pérez a par exemple été victime de Max Verstappen. Le Mexicain s’est d’ailleurs livré sur l’enfer qu’il a traversé en l’épaulant au sein de l’écurie autrichienne.

«J'ai réussi à survivre» « Je n'aime pas critiquer les pilotes, car j'étais dans cette situation. Je sais exactement ce qu'ils traversent. Dès que j'ai acté mon départ avec Red Bull après avoir trouvé un accord, j'ai su qui était la pauvre personne qui allait me remplacer. J'ai réussi à survivre » a d’abord expliqué l’ex-coéquipier de Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.