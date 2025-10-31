F1 - Nouveau pilote avec Verstappen : La bombe est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'annonce de Red Bull était attendue le week-end dernier au Mexique, la direction de l'écurie autrichienne a décidé de reporter sa décision concernant la nomination de son second pilote. Toutefois, l'hésitation concernerait désormais de savoir que de Liam Lawson ou de Yuki Tsunoda sera chez Racing Bulls en 2026. Une bonne nouvelle pour Isack Hadjar.

La grille de 2026 est quasiment au complet. Cependant, Red Bull n'a toujours pas annoncé qui accompagnerait Max Verstappen la saison prochaine, ni son duo de pilote pour Racing Bulls. La direction de l'écurie autrichienne aurait du le faire après le Grand Prix du Mexique ce week-end. Finalement Laurent Mekies avait justifié le fait de reporter sa décision par la performance de Yuki Tsunoda.

Red Bull repousse sa décision « Yuki a réalisé son meilleur week-end depuis longtemps. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai. Il était très, très proche de Max en qualifications, je crois que c'était deux dixièmes en Q2. Aujourd'hui, le premier relais était également très fort, deux ou trois dixièmes de Max, sur le même long relais en pneus mediums », confiait le Team Principal de Red Bull.