Lewis Hamilton a entamé un nouveau chapitre de sa carrière en cette année 2025 en rejoignant Ferrari. Après douze années chez Mercedes, le septuple champion du monde réalise un rêve de longue date et savoure encore aujourd’hui cette expérience, évoquant ce changement comme une véritable histoire d'amour.

Cette saison 2025 de Formule 1 fut marquée par les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari. Après douze saisons passées chez Mercedes, le Britannique a décidé de rejoindre la Scuderia, un changement majeur et un rêve réalisé par le septuple champion du monde, qui vise toujours un huitième titre pour battre Michael Schumacher. « J’ai eu la chance de réussir des choses que je ne pensais jamais possible dans ma carrière, mais une part de moi a toujours eu ce rêve de courir en rouge », reconnaissait Hamilton avant ses débuts.

« Quand on monte dans une Ferrari, c’est de l’amour » Interrogé par le magazine officiel de Ferrari, Lewis Hamilton est revenu sur ses premiers pas dans sa nouvelle équipe. « J’ai aujourd’hui 40 ans, et j’en avais 21 la première fois que je me suis assis dans une F1. Quand on vient d’un milieu où l’on regarde la F1 à la télévision, où l’on aspire à courir au plus haut niveau, et que l’on se retrouve dans une F1 avec les gens autour de soi, les mécaniciens et toute la machinerie... Et puis, 20 ans plus tard, se retrouver dans une voiture rouge, c’était beaucoup plus émouvant. À 21 ans, ce n’était pas émouvant, c’était "excitant", parce que tout bouillonnait en moi. Quand on monte dans une Ferrari, c’est de l’amour. On établit un lien différent », confie Hamilton, rapporté par Nextgen-Auto.