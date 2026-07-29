F1 - Offre à 80M€, offensive de Mercedes : Ça part dans tous les sens pour l'avenir de Max Verstappen, sa décision est imminente ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen possède toutefois une clause lui permettant de quitter l'écurie autrichienne à la fin de la saison. Une situation qui sème évidemment le doute et qui affole le paddock puisque sa décision chamboulera évidemment le marché et aura un impact sur les autres dossiers. Cependant, tout devrait désormais s'accélérer.

L'avenir de Max Verstappen est le sujet brûlant de l'été en Formule 1. Et pour cause, bien que son contrat s'achève en 2028 chez Red Bull, le Néerlandais possède une clause qui lui permet de partir en fin de saison. Une situation qui suscite de nombreuses discussions puisque le quadruple champion du monde a plusieurs fois laissé entendre qu'il envisageait même de quitter complétement la F1 compte tenu de la frustration qu'il ressent face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Dans le cas contraire, McLaren apparaît comme une option crédible. « De mon point de vue, il est désormais en discussion très avancée avec McLaren. Il y a déjà des discussions en coulisses et, apparemment, également des offres », confiait même récemment Ralf Schumacher.

Red Bull dégaine un salaire 80M€ pour Verstappen Par conséquent, la menace est sérieuse pour Red Bull qui a parfaitement conscience qu'un départ de Max Verstappen n'est plus utopique, surtout compte tenu des difficultés actuelles de l'écurie autrichienne, qui n'est pas dans le coup pour le titre mondial. Et afin de convaincre le quadruple champion du monde d'étendre son bail jusqu'en 2029, Red Bull lui aurait proposé une importante augmentation de salaire. Selon les informations de BILD, alors qu'il touche actuellement 65M€ par an, Max Verstappen aurait reçu un proposition pouvant atteindre les 80M€ annuel. Le pilote néerlandais et son entourage seraient en possession de cette offre depuis plusieurs semaines, mais, malgré un point fait dans le motorhome de Red Bull à Budapest en marge du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen n'aurait toujours pas donné de réponse officielle. « Les deux parties restent en contact permanent. Red Bull, Verstappen et son entourage souhaitent tous poursuivre leur collaboration », explique une source au sein de l'équipe auprès de BILD.

Mercedes reste à l'affût et envisage un duo Verstappen-Antonelli Néanmoins, tant que rien n'est signé, l'avenir de Max Verstappen restera incertain. D'autant plus que l'intérêt de Mercedes, qui remonté à plusieurs années déjà, est toujours d'actualité. Cependant, Toto Wolff se montre très prudent à ce sujet, assurant pour le moment qu'il se concentre sur la prolongation de ses deux pilotes, refusant de bouleverser son duo Russell-Antonelli. « Nous n’avons encore rien annoncé officiellement. Mais c’est la seule option logique à ce stade. Nous devons rendre la voiture plus stable. Commencer à changer de pilotes maintenant ne serait pas la bonne décision », reconnaît le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer plus concrètement l'hypothèse d'un duo très alléchant sur le papier entre Max Verstappen et Kimi Antonelli. « Il faut laisser du temps à Kimi pour se développer. Max est au sommet de son art. Il est capable de tout faire. Ils se respectent, mais ils appartiennent à deux générations différentes. Les avoir tous les deux dans la même équipe constituerait évidemment un point de départ complètement différent », ajoute Toto Wolff qui rappelle au passage que les tensions potentielles au sein d'un duo de pilots, explosif sur le papier, ne l'effraie pas : « J’ai connu pire avec Rosberg et Hamilton. Aujourd’hui, je gérerais probablement cela encore mieux. Mais dans la situation actuelle, nous sommes satisfaits de la dynamique entre Kimi et George ».

Mekies veut garder Verstappen... Des propos qui vont probablement soulager Laurent Mekies, très impressionné par la deuxième place acquise par Max Verstappen à Budapest ce week-end. « Quelqu’un m’a dit : s’il est aussi performant lorsqu’il n’est pas satisfait de l’équilibre de la voiture, imaginez ce qu’il fera lorsqu’il le sera ! Max a exprimé son ressenti, comme il le fait toujours, mais au final nous avons trouvé une solution qui nous a permis de monter sur le podium », confie le patron de Red Bull, rapporté par Nextgen-auto.com, avant d'être relancé sur l'avenir de son pilote. « Nous avons vraiment fait le tour du sujet. Nous voulons retrouver une situation où nous pouvons gagner, et le plus rapidement possible. Max veut cela lui aussi, et nous voulons y parvenir ensemble. Nous essayons simplement de mettre la voiture dans la meilleure configuration possible pour lui. C’est la seule chose qui compte à ses yeux », ajoute le dirigeant français, qui a parfaitement conscience que la meilleure façon de convaincre Max Verstappen de rester est de lui offrir la meilleure monoplace possible.