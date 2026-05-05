F1 : «Il se croit tout permis», Max Verstappen agace un autre pilote en pleine course !

Le Grand Prix de Miami s’est révélé prometteur pour la suite pour Max Verstappen. Le Néerlandais a terminé à la cinquième place, signe que sa Red Bull semble plus maniable à ses yeux. Le quadruple champion du monde a toutefois agacé un autre pilote pendant la course à cause de son comportement en piste.
Pour Max Verstappen, le Grand Prix de Miami s’est révélé prometteur ce dimanche. S’il n’a pas remporté la victoire, le Néerlandais a tout de même terminé à la cinquième position. Il s’agit de son meilleur résultat cette saison. Red Bull a fait quelques ajustements ces dernières semaines sur sa voiture, et cela a visiblement porté ses fruits. Seulement, le comportement du quadruple champion du monde sur la piste américaine a agacé un certain Carlos Sainz Jr.
Carlos Sainz Jr n'a pas apprécié le comportement de Max Verstappen à Miami
« Il m’a poussé en dehors de la piste. Il se croit tout permis juste parce qu’il est dans le peloton » a ainsi pesté le pilote de Williams à sa radio après avoir été dépassé par Max Verstappen, dans des propos rapportés par RTL Info. Quelques temps plus tard, le pilote de Red Bull a aussi doublé Charles Leclerc d’une superbe manière. S’il a été pénalisé de cinq secondes, le Néerlandais a pu terminer cinquième. La sanction n’a pas eu d’incidence sur son classement.
Enfin la fin du calvaire pour Max Verstappen ?
Reste maintenant à voir si le Grand Prix du Canada sera aussi convaincant pour Max Verstappen. Avant la pause forcée due aux annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite, le Néerlandais nageait en plein malaise. Le pilote de 28 ans avait clairement fait savoir qu’il n’appréciait pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le quadruple champion du monde expliquait qu’il ne prenait « aucun plaisir » dans une « Formule E sous stéroïdes ». À voir si les évolutions sur sa voiture lui permettront de sortir la tête de l’eau.