F1 : «Il se croit tout permis», Max Verstappen agace un autre pilote en pleine course !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Miami s’est révélé prometteur pour la suite pour Max Verstappen. Le Néerlandais a terminé à la cinquième place, signe que sa Red Bull semble plus maniable à ses yeux. Le quadruple champion du monde a toutefois agacé un autre pilote pendant la course à cause de son comportement en piste.

Pour Max Verstappen, le Grand Prix de Miami s’est révélé prometteur ce dimanche. S’il n’a pas remporté la victoire, le Néerlandais a tout de même terminé à la cinquième position. Il s’agit de son meilleur résultat cette saison. Red Bull a fait quelques ajustements ces dernières semaines sur sa voiture, et cela a visiblement porté ses fruits. Seulement, le comportement du quadruple champion du monde sur la piste américaine a agacé un certain Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr n'a pas apprécié le comportement de Max Verstappen à Miami « Il m’a poussé en dehors de la piste. Il se croit tout permis juste parce qu’il est dans le peloton » a ainsi pesté le pilote de Williams à sa radio après avoir été dépassé par Max Verstappen, dans des propos rapportés par RTL Info. Quelques temps plus tard, le pilote de Red Bull a aussi doublé Charles Leclerc d’une superbe manière. S’il a été pénalisé de cinq secondes, le Néerlandais a pu terminer cinquième. La sanction n’a pas eu d’incidence sur son classement.