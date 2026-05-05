F1 : «Je peux enfin piloter comme je le souhaite», Max Verstappen annonce la fin de son calvaire ?

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Max Verstappen a enregistré son meilleur résultat depuis le début de saison. Le quadruple champion du monde de F1 a terminé à la cinquième place du Grand Prix de Miami. Le pilote de 28 ans s’est ensuite livré sur sa Red Bull, indiquant qu’elle répondait enfin à ce qu’il demandait.

Et si le calvaire de Max Verstappen était désormais derrière lui ? Depuis le début de saison, le Néerlandais nageait en plein malaise en F1 à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Mais ce dimanche, le quadruple champion du monde a enregistré son meilleur résultat avec sa cinquième place au Grand Prix de Miami. Le pilote de 28 ans a alors fait savoir que sa Red Bull répondait enfin à ce qu’il demandait en piste.

«J’avais l’impression d’être un simple passager dans la voiture» « Je ne me suis jamais senti à l’aise avec la configuration de la voiture. Et je pense qu’au cours des dernières semaines, l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour essayer d’apporter des améliorations à la monoplace et faire en sorte que je me sente plus à l’aise avec de nombreux aspects de la voiture, et cela porte vraiment ses fruits. Je sens que je maîtrise à nouveau davantage la voiture et je peux donc attaquer un peu plus, les améliorations fonctionnent. Honnêtement, c’est un tout, car avant, rien ne fonctionnait vraiment. Comme je l’ai dit, j’avais l’impression d’être un simple passager dans la voiture » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.