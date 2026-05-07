F1 : Max Verstappen fait une «erreur inhabituelle» et évite un accident en pleine course !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a réalisé un Grand Prix de Miami encourageant pour la suite. Le quadruple champion du monde a signé son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent avec une cinquième place. Le pilote de Red Bull a toutefois fait une erreur assez surprenante, mais a réussi à la rattraper pour éviter un accident.

Le Grand Prix de Miami a été encourageant pour Max Verstappen. Le Néerlandais a réalisé son meilleur résultat de la saison avec une cinquième place. Le quadruple champion du monde aurait toutefois pu voir sa course virer à la catastrophe. Le pilote de Red Bull a fait une erreur surprenante lors d’un duel face à Charles Leclerc qui l’a fait partir en tête-à-queue. Super Max a toutefois su éviter un accident en reprenant le contrôle de sa voiture à l’aide d’une manœuvre astucieuse.

«Verstappen a été trop impatient sur l’accélérateur» « Sur une piste parfaitement sèche, la Ferrari de Charles Leclerc, partie en flèche depuis la troisième place sur la grille, s’est retrouvée côte à côte avec Max Verstappen à la sortie du virage 1, même si le poleman Antonelli avait pris un départ correct cette fois-ci. Serré au point de corde du virage 2 par Leclerc, Verstappen a été trop impatient sur l’accélérateur et a fait un tête-à-queue, une erreur inhabituelle de sa part pour laquelle il s’est empressé de s’excuser auprès de l’équipe à la radio » a d’abord expliqué Martin Bundle dans des propos rapportés par NextGen-Auto.