F1 : Max Verstappen fait une «erreur inhabituelle» et évite un accident en pleine course !

Max Verstappen a réalisé un Grand Prix de Miami encourageant pour la suite. Le quadruple champion du monde a signé son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent avec une cinquième place. Le pilote de Red Bull a toutefois fait une erreur assez surprenante, mais a réussi à la rattraper pour éviter un accident.
Le Grand Prix de Miami a été encourageant pour Max Verstappen. Le Néerlandais a réalisé son meilleur résultat de la saison avec une cinquième place. Le quadruple champion du monde aurait toutefois pu voir sa course virer à la catastrophe. Le pilote de Red Bull a fait une erreur surprenante lors d’un duel face à Charles Leclerc qui l’a fait partir en tête-à-queue. Super Max a toutefois su éviter un accident en reprenant le contrôle de sa voiture à l’aide d’une manœuvre astucieuse.
«Verstappen a été trop impatient sur l’accélérateur»
« Sur une piste parfaitement sèche, la Ferrari de Charles Leclerc, partie en flèche depuis la troisième place sur la grille, s’est retrouvée côte à côte avec Max Verstappen à la sortie du virage 1, même si le poleman Antonelli avait pris un départ correct cette fois-ci. Serré au point de corde du virage 2 par Leclerc, Verstappen a été trop impatient sur l’accélérateur et a fait un tête-à-queue, une erreur inhabituelle de sa part pour laquelle il s’est empressé de s’excuser auprès de l’équipe à la radio » a d’abord expliqué Martin Bundle dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Cela a considérablement réduit les risques de collision»
« Avant cela, nous avons vu une partie de son génie dans la manière de se rétablir. Devant tout le peloton, à l’exception de Leclerc, il a habilement utilisé l’accélérateur, les freins et le volant pour exécuter un 360 degrés complet, se retrouvant parfaitement orienté dans le sens de la piste et conservant tant bien que mal une certaine vitesse. Je ne peux pas vous dire à quel point c’est difficile dans ces F1 imposantes, pleines de carburant, en plein cœur de la bataille. Cela a considérablement réduit les risques de collision et lui a permis de conserver la neuvième place à la fin du tour » a ensuite ajouté l’ancien pilote de F1.