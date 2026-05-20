Mercato - OM : Greenwood a pris sa décision pour l’Arabie Saoudite ?

Mason Greenwood pourrait être au cœur du mercato estival de l’Olympique de Marseille, contraint de se séparer de certains éléments pour renflouer les caisses en l’absence de la Ligue des champions. Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, est notamment revenu sur la piste saoudienne pour l’attaquant anglais.
Sans la Ligue des champions, et les recettes qui vont avec, l’Olympique de Marseille va devoir profiter du mercato estival pour se séparer de certains éléments et renflouer les caisses. La situation de Mason Greenwood, qui dispose de la plus grosse valeur marchande, sera évidemment à surveiller de près, alors que plusieurs pistes sont déjà évoquées pour lui. Invité de FCMarseille, Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, est notamment revenu sur la possibilité de voir l’Anglais filer en Arabie saoudite.
« Je n’ai pas l’impression qu’il soit fan d’aller en Arabie Saoudite »
« La tendance nette est au départ. Mais je vous rappelle que Manchester United possède toujours 40 % des droits du joueur, et donc du transfert, qu’il faut donc une belle somme, qu’il faut trouver un club… Et je n’ai pas l’impression qu’il soit fan d’aller en Arabie Saoudite, donc ça ferme un marché », confie Mathieu Grégoire.
« L’Atlético, c’est le seul club où je le verrais bien aller »
Pour le journaliste de L’Équipe, Mason Greenwood pourrait plutôt prendre la direction de la Liga. « L’Angleterre, c’est fermé aussi, il ne reste pas beaucoup de choix. Peut-être un gros club espagnol. Italien aussi, mais ça fait une grosse somme à sortir pour eux, quand même, a-t-il ajouté. L’Atlético, c’est le seul club où je le verrais bien aller, par contre, s’il est à l’Atlético, il va courir ».
Présent à la cérémonie des Trophées UNFP la semaine dernière, Mason Greenwood avait affiché sa préférence pour la suite de sa carrière : « La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester ».