Mercato - OM : Greenwood a pris sa décision pour l’Arabie Saoudite ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mason Greenwood pourrait être au cœur du mercato estival de l’Olympique de Marseille, contraint de se séparer de certains éléments pour renflouer les caisses en l’absence de la Ligue des champions. Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, est notamment revenu sur la piste saoudienne pour l’attaquant anglais.

Sans la Ligue des champions, et les recettes qui vont avec, l’Olympique de Marseille va devoir profiter du mercato estival pour se séparer de certains éléments et renflouer les caisses. La situation de Mason Greenwood, qui dispose de la plus grosse valeur marchande, sera évidemment à surveiller de près, alors que plusieurs pistes sont déjà évoquées pour lui. Invité de FCMarseille, Mathieu Grégoire, journaliste à L’Équipe, est notamment revenu sur la possibilité de voir l’Anglais filer en Arabie saoudite.

« Je n’ai pas l’impression qu’il soit fan d’aller en Arabie Saoudite » « La tendance nette est au départ. Mais je vous rappelle que Manchester United possède toujours 40 % des droits du joueur, et donc du transfert, qu’il faut donc une belle somme, qu’il faut trouver un club… Et je n’ai pas l’impression qu’il soit fan d’aller en Arabie Saoudite, donc ça ferme un marché », confie Mathieu Grégoire.