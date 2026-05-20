José Mourinho : Déjà un premier désaccord avec les dirigeants du Real Madrid ?

José Mourinho se prépare à retrouver le Real Madrid avec ses hommes de confiance. Joao Tralhao, Pedro Machado, Ricardo Formosinho ou encore Roberto Merella feront partie de son staff comme l’explique la presse espagnole ce mercredi, mais quid du préparateur physique Antonio Dias, l’un des hommes de confiance du Special One ? Le sujet pourrait être l’un des premiers points de discorde en interne.
La future nomination de José Mourinho à la tête du Real Madrid fait beaucoup réagir en Espagne. Treize ans après son départ, le Special One va retrouver la Casa Blanca, en difficulté ces deux dernières saisons, en obtenant les pleins pouvoirs. Un contrat de deux années, plus une en option, attend le technicien portugais, dont l’arrivée devrait être officialisée après le dernier match contre Bilbao samedi soir.
Le staff de Mourinho se précise
José Mourinho ne va pas débarquer seul de Benfica puisque ses plus proches collaborateurs vont le suivre comme l’explique le quotidien AS ce mercredi. Ses adjoints Joao Tralhao, Pedro Machado et Ricardo Formosinho sont eux aussi attendus au Real Madrid, tout comme l'analyste Roberto Merella. D'après la Cope, le Portugais voudrait également compter sur un ancien joueur comme adjoint, après avoir eu Aitor Karanka lors de son premier passage au Bernabéu, ainsi qu'un intermédiaire entre la direction et l'équipe, qui pourrait être Toni Kroos. L'autre incertitude concerne le préparateur physique Antonio Dias, très apprécié par José Mourinho.
Antonio Dias comme préparateur physique ?
La question de la préparation physique a été particulièrement problématique au Real Madrid ces dernières saisons comme le rappelle AS, ce qui avait justement précipité la chute de Xabi Alonso en début d’année. Le retour d'Antonio Pintus à la tête de la préparation physique avait ensuite été imposé par le board merengue, Florentino Pérez l’appréciant fortement. Reste à voir désormais si Antonio Dias, repéré par José Mourinho du temps de son passage à Fenerbahçe (2024-2025) va lui aussi rallier la capitale espagnole.