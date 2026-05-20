José Mourinho : Déjà un premier désaccord avec les dirigeants du Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

José Mourinho se prépare à retrouver le Real Madrid avec ses hommes de confiance. Joao Tralhao, Pedro Machado, Ricardo Formosinho ou encore Roberto Merella feront partie de son staff comme l’explique la presse espagnole ce mercredi, mais quid du préparateur physique Antonio Dias, l’un des hommes de confiance du Special One ? Le sujet pourrait être l’un des premiers points de discorde en interne.

La future nomination de José Mourinho à la tête du Real Madrid fait beaucoup réagir en Espagne. Treize ans après son départ, le Special One va retrouver la Casa Blanca, en difficulté ces deux dernières saisons, en obtenant les pleins pouvoirs. Un contrat de deux années, plus une en option, attend le technicien portugais, dont l’arrivée devrait être officialisée après le dernier match contre Bilbao samedi soir.

Le staff de Mourinho se précise José Mourinho ne va pas débarquer seul de Benfica puisque ses plus proches collaborateurs vont le suivre comme l’explique le quotidien AS ce mercredi. Ses adjoints Joao Tralhao, Pedro Machado et Ricardo Formosinho sont eux aussi attendus au Real Madrid, tout comme l'analyste Roberto Merella. D'après la Cope, le Portugais voudrait également compter sur un ancien joueur comme adjoint, après avoir eu Aitor Karanka lors de son premier passage au Bernabéu, ainsi qu'un intermédiaire entre la direction et l'équipe, qui pourrait être Toni Kroos. L'autre incertitude concerne le préparateur physique Antonio Dias, très apprécié par José Mourinho.