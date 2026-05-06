XV de France : Il vit «dans l’ombre d’Antoine Dupont», le grand jour arrive pour Maxime Lucu ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après avoir éliminé Antoine Dupont et le Stade toulousain en quart de finale, l’UBB s’est offert une deuxième finale de suite en Champions Cup dimanche en sortant Bath. Rendez-vous à Bilbao pour Maxime Lucu, originaire du Pays Basque, le 23 mai prochain pour le choc contre le Leinster. Un moment fort pour le gamin de Saint-Jean-de-Luz d’après son coach Yannick Bru.

Le 24 mai 2025, à Cardiff, l’Union Bordeaux-Bègles était sacrée championne d’Europe. Les hommes de Yannick Bru étaient venus à bout de Northampton grâce à quatre essais dont deux signés Damian Penaud. Score final : 28-20. Le 23 mai prochain, l’UBB a l’occasion de signer un back-to-back. Et cette fois-ci, dans la région natale de Maxime Lucu. Le numéro 9 de l’équipe bordelaise et du XV de France est né à Saint-Jean-de-Luz, ville du Pays Basque dont la capitale est Bilbao.

«C’est difficile d’être un très bon 9 français aujourd’hui car vous vivez toujours dans l’ombre d’Antoine» Et cela tombe bien, la finale de la Champions Cup entre l’UBB et le Leinster se déroulera à Bilbao en Espagne. Un retour au bercail pour Maxime Lucu qui a impressionné en demi-finale de la compétition contre Bath dimanche (38-26) avec un essai ainsi que cinq transformations et une pénalité sur le plan comptable. En conférence de presse, son entraîneur Yannick Bru n’a pas été avare d’éloges reconnaissant à quel point il est difficile pour sa star d’avancer dans l’ombre d’Antoine Dupont avec le XV de France. « Il est le roi du Pays Basque avant d’être le roi de Bordeaux. Je sais que c’était vraiment important pour lui de gagner ce match parce qu’il jouera le prochain à la maison, à Bilbao qui est la capitale du Pays Basque. Je sais que ça représente beaucoup pour Maxime. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il a tant débordé d’énergie aujourd’hui. Vous savez, c’est difficile d’être un très bon 9 français aujourd’hui car vous vivez toujours dans l’ombre d’Antoine (ndlr Dupont), c’est factuel ».