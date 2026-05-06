Ligue des champions : La fin du rêve pour le PSG ? La terrible prédiction de Nabil Djellit sur la chaîne L’Équipe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain joue très gros ce mercredi soir. Sa demi-finale retour de C1 contre le Bayern Munich en terres bavaroises dictera si oui ou non le club parisien pourra rêver encore plus grand après son sacre de l’année dernière. Cependant, d’après la prédiction de Nabil Djellit, il se pourrait bien que le PSG soit arrivé au bout du chemin.

Il y a quelques semaines, Nabil Djellit s’est mouillé sur les antennes de la chaîne L’Equipe. Dans le cadre de L’Equipe du soir, émission dans laquelle il intervient régulièrement, le journaliste de France Football a fait une annonce qui risque de ne pas rassurer les supporters du Paris Saint-Germain avant le coup d’envoi de la demi-finale retour de C1 à l’Allianz Arena.

Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions, comme prédit par Nabil Djellit Au terme des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions, Nabil Djellit s’était laissé prendre au jeu des prédictions. Le journaliste de France Football avait dévoilé son bracket pour la fin de la campagne de la C1. Dans la foulée de la qualification d’Arsenal en finale de Ligue des champions mardi soir grâce à sa victoire à l’Emirates Stadium face à l’Atletico de Madrid en demi-finale, seule erreur de son tableau puisqu’il avait vu Arsenal sortir le FC Barcelone éliminé au tour précédent par les Colchoneros, Djellit a republié cette séquence de la chaîne L’Equipe sur son compte X.