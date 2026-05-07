Bayern Munich - PSG : La presse allemande dénonce un scandale d'arbitrage !

Mercredi soir, le PSG a obtenu le nul sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) et s'est ainsi qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Néanmoins, les Allemands n'ont pas du tout apprécié l'arbitrage de Monsieur Pinheiro et dans la presse de l'autre côté du Rhin, on dénonce un scandale.
Le 30 mai prochain à Budapest, le PSG tentera de remporter une deuxième Ligue des champions de suite. Pour cela, il faudra dominer Arsenal. Mais les Parisiens ont réalisé un parcours exceptionnel au point de dominer le Bayern Munich en demi-finale. Après un match aller complétement fou (5-4), le retour a été plus maitrisé (1-1), mais cela n'a pas empêché les Allemands de dénoncer un scandale d'arbitrage.
La presse allemande n'en revient pas
« Le Bayern éliminé après un scandale d’arbitrage », titre même BILD, le plus important quotidien allemand. Deux faits de jeu sont particulièrement pointés du doigt dans l'arbitrage de Joao Pinheiro. Le premier concerne une main de Nuno Mendes qui était déjà averti et aurait donc pu être expulsé. Le second est également en rapport avec une main, dans la surface cette fois-ci avec le dégagement de Vitinha sur le bras de Joao Neves. Mais dans les deux cas, l'arbitre n'a pas estimé nécessaire de siffler. Ce qui a rendu fou le Bayern. D'ailleurs, au coup de sifflet final, Joshua Kimmich s'est précipité sur Joao Pinheiro qui lui a sorti un carton jaune.
«Le Bayern éliminé après un scandale d’arbitrage»
D'ailleurs, en conférence de presse, Vincent Kompany n'a pas hésité à pousser un gros coup de gueule : « Je ne peux pas être déçu. Bien sûr, au final, c'est frustrant. Nous aurions dû être davantage efficaces dans les seize mètres adverses. Bravo au Paris Saint-Germain. Nous avons disputé deux confrontations très serrées. Par rapport aux décisions de l'arbitre, il y a de quoi protester. Nuno Mendes aurait dû récolter un deuxième avertissement et être donc expulsé dans son duel avec (Konrad) Laimer. À Paris (lors de la demi-finale aller, 4-5), il n'y avait pas penalty sur la main d'(Alphonso) Davies. Celui qui a un peu joué au football sait pertinemment que cette décision n'a pas été la bonne ».