Bayern Munich - PSG : La presse allemande dénonce un scandale d'arbitrage !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a obtenu le nul sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) et s'est ainsi qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Néanmoins, les Allemands n'ont pas du tout apprécié l'arbitrage de Monsieur Pinheiro et dans la presse de l'autre côté du Rhin, on dénonce un scandale.

Le 30 mai prochain à Budapest, le PSG tentera de remporter une deuxième Ligue des champions de suite. Pour cela, il faudra dominer Arsenal. Mais les Parisiens ont réalisé un parcours exceptionnel au point de dominer le Bayern Munich en demi-finale. Après un match aller complétement fou (5-4), le retour a été plus maitrisé (1-1), mais cela n'a pas empêché les Allemands de dénoncer un scandale d'arbitrage.

La presse allemande n'en revient pas « Le Bayern éliminé après un scandale d’arbitrage », titre même BILD, le plus important quotidien allemand. Deux faits de jeu sont particulièrement pointés du doigt dans l'arbitrage de Joao Pinheiro. Le premier concerne une main de Nuno Mendes qui était déjà averti et aurait donc pu être expulsé. Le second est également en rapport avec une main, dans la surface cette fois-ci avec le dégagement de Vitinha sur le bras de Joao Neves. Mais dans les deux cas, l'arbitre n'a pas estimé nécessaire de siffler. Ce qui a rendu fou le Bayern. D'ailleurs, au coup de sifflet final, Joshua Kimmich s'est précipité sur Joao Pinheiro qui lui a sorti un carton jaune.