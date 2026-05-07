Le PSG victime d'une erreur arbitrage qui a coûté très cher : Samuel Umtiti passe aux aveux !

Axel Cornic

Après le titre de la saison dernière, le Paris Saint-Germain pourrait réaliser un véritable exploit, avec un possible doublé en Ligue des Champions après sa victoire sur le Bayern Munich en demi-finale. Rien ne semble résister aux Parisiens en ce moment et les désillusions du passé sont désormais oubliées... ou presque.

Si certains avaient encore des doutes, ils ont été balayés par les dernières prestations parisiennes. Le PSG domine bel et bien l’Europe et se présentera donc à Budapest le 30 mais prochain, pour tenter de soulever une deuxième fois consécutive la Ligue des Champions. Ce sera contre Arsenal, qui ne part pas vraiment favori pour le moment.

Les fantômes de la Remontada C’est une grosse revanche pour Paris, qui depuis le début du projet QSI en 2011 a surtout connu des grosses désillusions en Ligue des Champions. La plus grande évidemment, est l’élimination du PSG en huitième de finale en 2017 face au FC Barcelone, pour ce qui restera dans l’histoire comme la Remontada. Les Parisiens menaient 4 à 0 après le match aller au Parc des Princes, mais ont finalement subi un retournement de situation inédit au Camp Nou, avec une large défaite 1 à 6 qui avait fait couler beaucoup d'encre.