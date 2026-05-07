Transferts - UBB : Problème en coulisses avec le salaire de Bielle-Biarrey ?

Axel Cornic

On parle beaucoup des prestations de Louis Bielle-Biarrey, tout bonnement incroyable depuis un an, que ce soit avec le XV de France ou encore l’Union Bordeaux-Bègles. Mais son avenir s’est également invité dans les débats, puisque le contrat de l’ailier de 22 ans se termine dans un peu plus d’un an et évidemment, ça intéresse les plus grands clubs du Top 14.

En seulement quelques saisons, Louis Bielle-Biarrey s’est imposé comme l’une des stars montantes du rugby mondial. Son armoire à trophée est déjà bien remplie avec évidemment les titres collectifs avec la Champions Cup ou encore le 6 Nations, mais également individuels. Et certains se demandent déjà qui pourra arrêter le nouveau phénomène français...

LBB-UBB, attention au salary-cap A Bordeaux, on a évidemment l’intention de continuer à profiter de son talent et c’est pour cela, qu’une prolongation semble avoir été mise en marche depuis quelques semaines. Une tendance confirmée par L’Equipe, qui explique ce jeudi que les discussions entre l’entourage de Bielle-Biarrey et l’UBB auraient déjà débuté. Reste toutefois un petit problème avec la question salariale, puisque l’international tricolore réclame des plus gros émoluments et ce n’est pas simple, surtout avec le salary-cap.