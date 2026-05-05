Polémique en plein match de l'UBB : France Télévisions sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'UBB a dominé Bath (38-26) pour s'offrir une deuxième finale de Champions Cup de suite, plusieurs critiques ont été émises par les médias anglais concernant la diffusion de France Télévisions, suspectée d'avoir volontairement caché des images mettant en cause des Bordelais. Cédric Beaudou a répondu à ces attaques.

Dimanche, l'UBB a dominé Bath (38-26) pour s'offrir une nouvelle finale de Champions Cup... non sans faire polémique. C'est en réalité France Télévisions, diffuseur de la rencontre, qui a été attaquée. Le groupe du service public est notamment accusée par plusieurs médias, consultants et supporters anglais d'avoir omis volontairement de diffuser certaines images à l'arbitre avant de favoriser les Bordelais. Et une action fait particulièrement parler.

Polémique inattendue pendant UBB-Bath Il s'agit du moment où Maxime Lucu semble percuter avec sa tête le visage d'Alfie Barbeary. Après la rencontre, plusieurs captures d'écran ont été diffusées sur les réseaux sociaux par les supporters de Bath, furieux que les arbitres de la rencontre n'aient pas eu accès à toutes les images pour prendre la décision la plus juste. Un ressentiment également partagé par Johann van Graan, le manager de Bath. « Les arbitres du match ont fait un travail fantastique, toutefois, il y a eu trois contacts à la tête sur Alfie (Barbeary) à la 19e, la 23e et la 42e minute. Nika (Amashukeli, l'arbitre géorgien du match) a fait un travail fantastique, et il a fait de son mieux avec les angles à sa disposition, mais dans une compétition aussi formidable, on doit s'assurer que les arbitres aient toutes les images dont ils ont besoin, et je n'ai pas vu les images apparaître sur ces trois incidents où notre N.8 a reçu des coups à la tête », confiait-il en conférence de presse après le match.