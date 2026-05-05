Polémique en plein match de l'UBB : France Télévisions sort du silence !

Alors que l'UBB a dominé Bath (38-26) pour s'offrir une deuxième finale de Champions Cup de suite, plusieurs critiques ont été émises par les médias anglais concernant la diffusion de France Télévisions, suspectée d'avoir volontairement caché des images mettant en cause des Bordelais. Cédric Beaudou a répondu à ces attaques.
Dimanche, l'UBB a dominé Bath (38-26) pour s'offrir une nouvelle finale de Champions Cup... non sans faire polémique. C'est en réalité France Télévisions, diffuseur de la rencontre, qui a été attaquée. Le groupe du service public est notamment accusée par plusieurs médias, consultants et supporters anglais d'avoir omis volontairement de diffuser certaines images à l'arbitre avant de favoriser les Bordelais. Et une action fait particulièrement parler.
Polémique inattendue pendant UBB-Bath
Il s'agit du moment où Maxime Lucu semble percuter avec sa tête le visage d'Alfie Barbeary. Après la rencontre, plusieurs captures d'écran ont été diffusées sur les réseaux sociaux par les supporters de Bath, furieux que les arbitres de la rencontre n'aient pas eu accès à toutes les images pour prendre la décision la plus juste. Un ressentiment également partagé par Johann van Graan, le manager de Bath. « Les arbitres du match ont fait un travail fantastique, toutefois, il y a eu trois contacts à la tête sur Alfie (Barbeary) à la 19e, la 23e et la 42e minute. Nika (Amashukeli, l'arbitre géorgien du match) a fait un travail fantastique, et il a fait de son mieux avec les angles à sa disposition, mais dans une compétition aussi formidable, on doit s'assurer que les arbitres aient toutes les images dont ils ont besoin, et je n'ai pas vu les images apparaître sur ces trois incidents où notre N.8 a reçu des coups à la tête », confiait-il en conférence de presse après le match.
France Télévisions répond !
Par conséquent, France Télévisions a été accusée d'avoir volontairement omis de présenter toutes les images aux arbitres. « C'est impossible de cacher une image », se défend toutefois le groupe du service public auprès de l'AFP avant que Cédric Beaudou, rédacteur en chef chargé du rugby à France Télévisions, ne mette les choses au clair : « Les gens, par manque de pédagogie, parce qu'ils ne savent pas forcément comment fonctionne le système, ont l'impression que le réalisateur impose des images à l'arbitre vidéo qui ne les choisit pas. En fait, pas du tout. L'arbitre vidéo est maître de ce qu'il veut voir et aujourd'hui, il a accès à toutes les caméras, tous les angles. Et tant qu'il n'a pas pris sa décision, on le laisse visionner ce qu'il a envie de visionner ».
« Tout incident que le TMO (Television Match Official) souhaite examiner peut faire l'objet d'une révision formelle », confirme également l'EPCR, l'instance organisatrice de la Champions Cup, auprès de l'AFP. Autrement dit, France Télévisions n'est absolument pas responsable des images diffusées ou non aux arbitres. La polémique est donc close et l'UBB ira défendre son titre le 23 mai prochain face au Leinster.