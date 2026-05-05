«Une source de grande préoccupation» : L’UBB et le XV de France font trembler l’Angleterre !

Axel Cornic

Pour la septième année de suite, un club français s’est frayé un chemin jusqu’en finale de la Champions Cup et en cas de victoire, l’Union Bordeaux-Bègles pourrait devenir le sixième vainqueur français de la compétition, depuis 2021. Une véritable catastrophe pour le rugby anglais, qui semble être à la traine en dépit d’une sélection qui a retrouvé des couleurs après une période compliquée.

Le rugby est un sport inventé par les Anglais au milieu des années 1800, mais qui semble désormais ne plus leur appartenir. Car c’est bel et bien la France qui domine les débats en Europe, que ce soit en club ou en sélection, avec cette année une deuxième victoire consécutive au 6 Nations.

« Nous sommes à la traîne par rapport aux principales nations européennes, la France et l’Irlande » Une situation qui semble tout particulièrement inquiéter de l'autre côté de la Manche. C'est notamment le cas de Clive Woodward, sélectionneur de l’Angleterre qui avait remporté la Coupe du monde en 2003. « Cela doit être une source de grande préoccupation pour les dirigeants du rugby anglais, car cela montre que nous sommes toujours à la traîne par rapport aux principales nations européennes, la France et l’Irlande » a-t-il expliqué, dans un édito publié ce lundi sur le site britannique Planet Rugby.