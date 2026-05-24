F1 - Red Bull n'a pas écouté Verstappen : «Maintenant, j'espère qu'ils savent que ça ne fonctionne pas»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Red Bull n'a pas brillé pendant les qualifications du Grand Prix du Canada ces dernières heures. Max Verstappen s'élancera de la sixième position sur la grille de départ lorsque son coéquipier Isack Hadjar partira de la septième place. Le champion du monde aux quatre couronnes a laissé en connaissance de cause son équipe de techniciens se tromper sur les réglages de la voiture pour prouver un point.

Ce dimanche soir, à 22 heures, débutera le Grand Prix du Canada. Max Verstappen partira de la sixième place sur la grille de départ. Pendant les séances de qualifications, le pilote néerlandais, quadruple champion du monde avec Red Bull, n'a pas pu faire mieux pour plusieurs raisons. A la radio, Verstappen a fait savoir qu'il ne parvenait pas à caler ses pneumatiques sur la bonne température et que cela le privait d'une vitesse de pointe optimale.

«Nous avons fait quelque chose de différent avec ma voiture, c'est ce que l'équipe voulait» Mais ce ne fut pas tout. Sur la monoplace de Max Verstappen, et non sur celle de son coéquipier Isack Hadjar dans le but de pouvoir comparer les résultats de l'expérience, des modifications ont été apportées. Le Néerlandais n'était pas pour ces changements, mais a tenu à laisser les ingénieurs de Red Bull voir par eux-mêmes qu'ils n'allaient pas être bénéfiques comme il l'a confié après les qualifications. « Nous avons fait quelque chose de différent avec ma voiture, c'est ce que l'équipe voulait. Clairement, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Mais parfois, il faut aussi laisser l'équipe faire ce qu'elle veut et lui montrer clairement que ça ne marche pas. J'ai dit : 'Allez-y, si vous pensez que ça va fonctionner, alors faites-le.' Et clairement, ça ne fonctionne pas ».