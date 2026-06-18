France/Sénégal : Mbappé répond à Mbaye, la minute historique où tout a basculé

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans le temps additionnel l'entrée en lice de l'équipe de France en Coupe du monde face au Sénégal mardi (3-1), Ibrahim Mbaye a inscrit son nom dans l'histoire de la plus belle des compétitions de sélection. En ce qui concerne Kylian Mbappé, quelques secondes plus tard, c'est l'histoire des Bleus qu'il continue d'écrire.

C'est parti. Après cinq jours d'attente entre le match d'ouverture de la Coupe du monde et son entrée en lice, l' équipe de France a répondu présente au MetLife Stadium mardi lors de son opposition avec le Sénégal . Et ce, notamment grâce à une seconde période qui a vu les Bleus faire preuve de bien plus de réalisme qu'en première période : trois buts marqués contre un concédé du pied d' Ibrahim Mbaye.

A seulement 18 ans et 143 jours, l'attaquant du PSG a inscrit son premier but en Coupe du monde d'une frappe qui a trompé Mike Maignan dans le temps additionnel mardi après avoir déposé Theo Hernandez qui avait fini sur les fesses. Il est à ce jour le 4ème plus jeune joueur de l'histoire à marquer lors d'un Mondial derrière Gavi en 2022 à 18 ans et 110 pour l' Espagne , Manuel Rosas en 1930 à 18 ans et 93 jours ainsi que Pelé à 17 ans et 239 jours en 1958.

«Je joue pour marquer l'histoire de mon pays»

Cette frappe historique donc permet à Ibrahim Mbaye d'avoir un temps d'avance en terme de précocité puisque le champion du monde avait dû attendre son 19ème anniversaire et 183 jours pour célébrer son premier but en Coupe du monde avec les Bleus en 2018 qui pointe donc à la 13ème place de ce classement de précocité.

Quelques secondes après le coup de génie de Mbaye, Kylian Mbappé lui a répondu d'une frappe limpide aux 30 mètres qui a scellé la victoire des Bleus face aux Lions de la Teranga et permettant à Mbappé de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 réalisations. Après la rencontre, Kylian Mbappé s'exprimait sur son état d'esprit alors qu'il a été la cible de diverses critiques ces dernières semaines. « Je joue pour marquer l'histoire de mon pays et faire en sorte que mon équipe gagne la Coupe du monde. Le reste, ça fait partie du personnage et de ma carrière. Il n'y a pas de revanche à prendre. Si je commence à jouer pour faire taire tous les gens qui me critiquent, je devrais jouer jusqu'à 80 ans ».