Equipe de France - Deschamps en clash depuis plusieurs années : «Dugarry avait dépassé les limites de l'acceptable...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1998, l'équipe de France remportait la Coupe du monde et depuis, un lien fort unit donc les joueurs de ce groupe. Mais voilà que ça n'empêche pas certaines tensions entre quelques uns. C'est notamment le cas de Didier Deschamps et Christophe Dugarry. Ex-coéquipiers, ils sont aujourd'hui en conflit depuis des années maintenant. Et des précisions ont été apportées sur ces tensions entre Deschamps et Dugarry.

Après sa carrière de joueur, Christophe Dugarry a rejoint le monde des médias, devenant ainsi consultant. Mais voilà que certains de ses propos ont grandement touché Didier Deschamps, son ancien coéquipier en équipe de France. C'est en 2018 que le clash a éclaté entre les deux. Après le sacre en Russie, Deschamps avait notamment dans une interview : « Quand on franchit la ligne blanche et qu’il n’y a pas un minimum de respect sur le plan humain... C’est fini avec lui. Dugarry ose dire que je prends la France en otage. Cela dépasse l’entendement. Il dit ce qu’il veut, il a son émission radio ». Depuis, les relations sont glaciales entre le sélectionneur de l'équipe de France et Dugarry, qui ne font que s'éviter.

« Les deux sont fâchés » Ancien chef de presse de l'équipe de France, Philippe Tournon connait bien Didier Deschamps. Il s'est alors exprimé sur ce clash avec Christophe Dugarry dans un entretien accordé à Eurosport. « Les critiques de Dugarry ? Il les a très mal vécues. Les deux sont fâchés. Didier fait partie de ces gens qui pensent que, quand tu mets une nouvelle casquette, tu retrouves une liberté de ton et de parole. Mais il y a des limites à ne pas franchir parce que, quand tu as été dans le cœur du réacteur, tu sais à quel point c’est fragile. Et Didier a estimé que Christophe avait dépassé les limites de l’acceptable, qu’il était allé trop loin dans ses réserves », a-t-il dit dans un premier temps.