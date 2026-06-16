Didier Deschamps : Le choix de carrière «très bizarre» dénoncée sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleus n’a toutefois toujours pas décidé quel sera son prochain challenge, lui qui ne veut toutefois pas arrêter tout de suite. DD se retrouve ainsi au coeur de plusieurs rumeurs et voilà que certaines ne manquent pas d’intriguer.

A 57 ans, Didier Deschamps ne veut pas raccrocher tout de suite. Alors qu’il va quitter ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France, il veut continuer à entraîner. La question est de savoir où. L’avenir de DD fait donc l’objet de différentes rumeurs. Deschamps avait ainsi été annoncé comme une piste du Real Madrid et d’autres l’évoquent comme futur sélectionneur d’un autre pays que la France, pourquoi pas de l’Italie.

« Qu’est-ce que ça va donner le jour où il y aura Italie-France ? » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Vikash Dhorasoo a d’ailleurs réagi à cette possibilité de voir Didier Deschamps sur le banc de l’Italie. Ne comprenant pas comment cela pourrait être possible, l’ancien joueur de l’équipe de France a lâché : « Ça me semble bizarre. On parle souvent de l’attachement des joueurs à leur sélection, ceux qui chantent la Marseillaise… D’avoir autant gagné et après aller faire gagner l’autre, qu’est-ce que ça va donner le jour où il y aura Italie-France ? ».