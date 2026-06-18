Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé dans l’histoire : Un nouveau record est réclamé au capitaine des Bleus

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a mis fin à cette folle course au record du nombre de buts en sélection enclenchée depuis l'annonce de la retraite internationale d'Olivier Giroud après l'Euro 2024 grâce à son doublé inscrit face au Sénégal (3-1). A présent, l'ex-attaquant des Bleus attend de Mbappé qu'il aille décrocher celui du plus grand nombre d'apparitions détenu par Hugo Lloris.

L'équipe de France a lancé sa Coupe du monde mardi soir dans le New Jersey. Sur la pelouse du MetLife Stadium, les Bleus ont souffert pendant le premier acte face au Sénégal avant de remonter la pente au retour des vestiaires grâce à trois buts signés Kylian Mbappé et Bradley Barcola (3-1). Les deux réalisations du capitaine de l'équipe de France lui ont permis dans un premier temps d'égaler le record de buts d'Olivier Giroud en sélection puis de le dépasser. Mbappé, numéro un dans l'histoire des Bleus avec 58 buts.

«Je te souhaite d'en marquer encore 50 autres et de dépasser le record de sélections d'Hugo Lloris» Cela valait bien un message d'Olivier Giroud qui a adressé ses félicitations à son ancien coéquipier en équipe de France avec qui il est allé chercher une Coupe du monde en 2018 et a signé une épopée jusqu'en finale en 2022. « Mon Kyk's, félicitations, ça y est. Tu es le meilleur buteur de l'équipe de France. La suite logique. Je te souhaite d'en marquer encore 50 autres et de dépasser le record de sélections d'Hugo Lloris. Grosses bises », a confié l'ex-international français aux 57 buts sur le compte X du LOSC qui incite donc Mbappé à établir un nouveau record de capes en équipe de France avec 145 sélections. Plus que 47 pour le nouveau capitaine des Bleus.