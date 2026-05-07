«On ne doit plus accepter la défaite» : Le Stade Toulousain sonne la révolte avant les phases finales de Top 14

Axel Cornic

Pour la deuxième saison consécutive, le Stade Toulousain n’a plus qu’une compétition à jouer, avec le Top 14. Une situation assez particulière pour ce qui est considéré comme le plus grand club de la planète, où la dernière défaite face à l'Union Bordeaux-Bègles en quart de finale de la Champions Cup semble avoir laissé des traces.

Rien ne va plus à Toulouse. Après avoir été encore une fois éliminé de la Champions Cup par l’UBB, le Stade Toulousain n’arrive pas à relancer la machine. Il va pourtant falloir se réveiller très vite, puisque les phases finales du Top 14 arrivent à grand pas et dans la Ville Rose on n’a pas envie de laisser filer le Bouclier de Brennus.

« Le fait de ne pas avoir de match le week-end dernier nous a donné un peu de temps pour digérer » A quelques jours d’un choc face au RCT qui sent déjà la poudre, Peato Mauvaka s’est confié au sujet de la situation actuelle du Stade Toulousain, qui pour une fois a regardé les autres jouer la Champions Cup. « Le fait de ne pas avoir de match le week-end dernier nous a donné un peu de temps pour digérer. Nous savons les leçons que le groupe doit tirer de ce résultat. On a eu le temps de se resserrer afin de bien préparer cette dernière ligne droite » a expliqué le talonneur international, d’après Rugbyrama.