«On ne doit plus accepter la défaite» : Le Stade Toulousain sonne la révolte avant les phases finales de Top 14

Pour la deuxième saison consécutive, le Stade Toulousain n’a plus qu’une compétition à jouer, avec le Top 14. Une situation assez particulière pour ce qui est considéré comme le plus grand club de la planète, où la dernière défaite face à l'Union Bordeaux-Bègles en quart de finale de la Champions Cup semble avoir laissé des traces.
Rien ne va plus à Toulouse. Après avoir été encore une fois éliminé de la Champions Cup par l’UBB, le Stade Toulousain n’arrive pas à relancer la machine. Il va pourtant falloir se réveiller très vite, puisque les phases finales du Top 14 arrivent à grand pas et dans la Ville Rose on n’a pas envie de laisser filer le Bouclier de Brennus.
« Le fait de ne pas avoir de match le week-end dernier nous a donné un peu de temps pour digérer »
A quelques jours d’un choc face au RCT qui sent déjà la poudre, Peato Mauvaka s’est confié au sujet de la situation actuelle du Stade Toulousain, qui pour une fois a regardé les autres jouer la Champions Cup. « Le fait de ne pas avoir de match le week-end dernier nous a donné un peu de temps pour digérer. Nous savons les leçons que le groupe doit tirer de ce résultat. On a eu le temps de se resserrer afin de bien préparer cette dernière ligne droite » a expliqué le talonneur international, d’après Rugbyrama.
« Quand tu joues pour gagner, chaque revers est une piqûre de rappel »
« Les entraînements ont été plus durs mais ça fait du bien. On doit retrouver notre caractère. Ne plus accepter la défaite aussi facilement. Cela paraît simple dit comme ça, mais c’est important » a poursuivi Peato Mauvaka. « Quand tu joues pour gagner, chaque revers est une piqûre de rappel. Ces derniers temps, ce fut un peu plus important car nous avons perdu des matchs importants comme le quart à Bordeaux. À la fin de cette saison, si tout se passe bien, on aura oublié cette défaite contre Clermont. À nous de bien bosser pour que cette rencontre soit considérée comme un accident ».