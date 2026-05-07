PSG - Kvaratskhelia c'est déjà plus fort que Mbappé : L'annonce cash de Walid Acherchour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, lorsque Kylian Mbappé a quitté le PSG, de nombreux observateurs s'inquiétaient de la façon dont le meilleur buteur de l'histoire du club serait remplacé. Mais pour Walid Acherchour, c'est déjà plus qu'une réussite, notamment grâce au recrutement de Khvicha Kvaratskhelia.

Lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, ce qui a laissé de nombreuses questions sur sa succession. Mais rapidement, les doutes ont été levés grâce à une stratégie basée sur le collectif. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG a recruté Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato d'hiver 2025, et le Géorgien a pris le numéro 7 de Kylian Mbappé. Et pour Walid Acherchour, il est déjà au-dessus du capitaine des Bleus dans l'histoire du PSG.

Acherchour s'enflamme pour Kvaratskhelia « Kvara c'est Wolverine. C'est trop trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia ? Le mec, ce qu'il fait sur le but encore une fois, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise que ce soit face au jeu ou dos au jeu, il est ultra positif pour son équipe avec ou sans le ballon. Upamecano, je l'ai très rarement vu comme ça autant en difficulté. Il rentrait les épaules avec une mine défaite, mais c'est parce que Kvaratskhelia, c'est trop fort », explique-t-il dans un premier temps sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.