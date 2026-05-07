PSG - Kvaratskhelia c'est déjà plus fort que Mbappé : L'annonce cash de Walid Acherchour !

En 2024, lorsque Kylian Mbappé a quitté le PSG, de nombreux observateurs s'inquiétaient de la façon dont le meilleur buteur de l'histoire du club serait remplacé. Mais pour Walid Acherchour, c'est déjà plus qu'une réussite, notamment grâce au recrutement de Khvicha Kvaratskhelia.
Lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, ce qui a laissé de nombreuses questions sur sa succession. Mais rapidement, les doutes ont été levés grâce à une stratégie basée sur le collectif. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG a recruté Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato d'hiver 2025, et le Géorgien a pris le numéro 7 de Kylian Mbappé. Et pour Walid Acherchour, il est déjà au-dessus du capitaine des Bleus dans l'histoire du PSG.
Acherchour s'enflamme pour Kvaratskhelia
« Kvara c'est Wolverine. C'est trop trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia ? Le mec, ce qu'il fait sur le but encore une fois, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise que ce soit face au jeu ou dos au jeu, il est ultra positif pour son équipe avec ou sans le ballon. Upamecano, je l'ai très rarement vu comme ça autant en difficulté. Il rentrait les épaules avec une mine défaite, mais c'est parce que Kvaratskhelia, c'est trop fort », explique-t-il dans un premier temps sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.
«Il a dépassé la legacy de Mbappé»
« Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien. C'est l'homme de la Ligue des champions 2025/2026. C'est le favori du Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la Ligue des champions. C'est LE joueur. Il a joué deux fois trois mois au PSG parce que j'annule ce qu'il s'est passé de septembre à décembre. Sur ces six mois cumulés, il a dépassé la legacy de Mbappé. Avec le PSG en Ligue des champions, le nombre d'images qu'il a, il faut le faire parce que pour Mbappé, la banque à images est énorme au PSG. Le mec ce qu'il fait que ce soit contre Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich... c'est sensationnel ! On est chez les fous ! Ce que fait Kvaratskhelia en terme de prestance, de présence et de leadership, c'est sensationnel », ajoute Walid Acherchour.