Giovanni Castaldi annonce «le meilleur joueur de la planète», et il joue au PSG !

Mercredi soir, le PSG a réussi une nouvelle prestation très impressionnante sur la pelouse du Bayern Munich afin d'aller chercher sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. C'est notamment grâce à une autre grande prestation de Khvicha Kvaratskhelia que Giovanni Castaldi présente comme le meilleur joueur du monde.
Passeur décisif sur le but d'Ousmane Dembélé mercredi soir lors du nul obtenu par le PSG sur la pelouse du Bayern Munich (1-1), Khvicha Kvaratskhelia est entré dans l'histoire en devenant le première joueur à enchaîner sept matches de Ligue des Champions en réalisant un geste décisif. Le Géorgien est en grande forme avec le PSG au point que le journaliste Giovanni Castaldi estime qu'il est actuellement le meilleur joueur du monde. Et sa prestation à l'Allianz Arena mercredi soir confirme une nouvelle fois cette tendance.
Castaldi est choqué par Kvaratskhelia
« Contrairement à Michael Olise, lui quand c'est dur, c'est bon. Autant le Français s'est pris les pieds dans le panneau tout seul, ce n'est pas Nuno Mendes qui a été stratosphérique, c'est dans sa tête que ça a été compliqué. Il n'est pas aussi méchant que Luis Diaz de l'autre côté. Mais Kvaratskhelia, en ce moment, je ne vois pas un joueur plus fort que lui sur la planète », lâche-t-il au micro de L'EQUIPE du Soir, avant d'en rajouter une couche.
«Je ne vois pas un joueur plus fort que lui sur la planète»
« Il a un mental exceptionnel. Techniquement, ce qu'il est capable de réaliser... Et dans les duels, il est inbougeable. Il a une régularité stratosphérique dans les grands rendez-vous. Son niveau moyen est toujours à 7/10. C'est exceptionnel. Franchement, quand on voit Kvaratskhelia au stade depuis qu'il est arrivé au PSG, il faut se dire que c'est un honneur. Je supplie les gens d'aller au stade s'ils le peuvent pour le voir », ajoute Giovanni Castaldi, visiblement très impressionné par Kvaratskhelia.