Giovanni Castaldi annonce «le meilleur joueur de la planète», et il joue au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a réussi une nouvelle prestation très impressionnante sur la pelouse du Bayern Munich afin d'aller chercher sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. C'est notamment grâce à une autre grande prestation de Khvicha Kvaratskhelia que Giovanni Castaldi présente comme le meilleur joueur du monde.

Passeur décisif sur le but d'Ousmane Dembélé mercredi soir lors du nul obtenu par le PSG sur la pelouse du Bayern Munich (1-1), Khvicha Kvaratskhelia est entré dans l'histoire en devenant le première joueur à enchaîner sept matches de Ligue des Champions en réalisant un geste décisif. Le Géorgien est en grande forme avec le PSG au point que le journaliste Giovanni Castaldi estime qu'il est actuellement le meilleur joueur du monde. Et sa prestation à l'Allianz Arena mercredi soir confirme une nouvelle fois cette tendance.

Castaldi est choqué par Kvaratskhelia « Contrairement à Michael Olise, lui quand c'est dur, c'est bon. Autant le Français s'est pris les pieds dans le panneau tout seul, ce n'est pas Nuno Mendes qui a été stratosphérique, c'est dans sa tête que ça a été compliqué. Il n'est pas aussi méchant que Luis Diaz de l'autre côté. Mais Kvaratskhelia, en ce moment, je ne vois pas un joueur plus fort que lui sur la planète », lâche-t-il au micro de L'EQUIPE du Soir, avant d'en rajouter une couche.