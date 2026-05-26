«C'est un cheat code» : Louis Bielle-Biarrey fait halluciner une légende du rugby !

Encore une fois, Louis Bielle-Biarrey a marqué les esprits lors de la finale de la Champions Cup contre le Leinster samedi. Auteur d'un doublé, l'ailier de l'UBB continue d'entrer de l'histoire du rugby au point d'être encensé par la légende Bryan Habana, qui évoluait au même poste que LBB.
Qui pourra arrêter Louis Bielle-Biarrey ? L'ailier de l'UBB réalise une saison exceptionnelle et enchaîne les trophées collectifs, ainsi que les récompenses individuelles. Elu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations remporté par le XV de France, LBB a récidivé en étant également élu meilleur joueur de Champions Cup après la finale remportée par l'UBB face au Leinster (41-19). Il faut dire que l'ailier français a inscrit 10 des 50 essais de son équipe dans la compétition, dont deux en finale, ce qui porte son total à 34 essais en 30 matches toutes compétitions confondues. Des chiffres très impressionnants.
Bryan Habana est choqué par Louis Bielle-Biarrey
Et Louis Bielle-Biarrey impressionne tout le monde y compris le champion du monde sud-africain Bryan Habana, légende absolue du poste d'ailier. « C'est maintenant une rock star. En anglais, on dit "he's a cheat code". Pour moi, c'est le meilleur ailier du monde en ce moment. Bielle-Biarrey va vite, fait des bonnes séquences en défense et il est bon sur les ballons hauts », a-t-il confié dans les colonnes de L'EQUIPE.
«Pour moi, c'est le meilleur ailier du monde»
Des propos qui ne surprendront pas Yannick Bru, qui a lui aussi encensé son joueur. « Louis nous étonne encore sur sa capacité à écouter les conseils, à les mettre en application et à travailler. On est passé d'un Louis Bielle-Biarrey ultra-talentueux à un Louis Bielle-Biarrey efficace sur les zones de ruck, qui travaille au sol et qui gagne ses duels aériens. Il n'en a perdu aucun aujourd'hui (samedi). Si vous regardez son cheminement depuis deux ans, c'est vraiment la marque des champions. Louis est une éponge, il écoute, travaille et progresse », confiait l'entraîneur de l'UBB après la finale.