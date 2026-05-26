«C'est un cheat code» : Louis Bielle-Biarrey fait halluciner une légende du rugby !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois, Louis Bielle-Biarrey a marqué les esprits lors de la finale de la Champions Cup contre le Leinster samedi. Auteur d'un doublé, l'ailier de l'UBB continue d'entrer de l'histoire du rugby au point d'être encensé par la légende Bryan Habana, qui évoluait au même poste que LBB.

Qui pourra arrêter Louis Bielle-Biarrey ? L'ailier de l'UBB réalise une saison exceptionnelle et enchaîne les trophées collectifs, ainsi que les récompenses individuelles. Elu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations remporté par le XV de France, LBB a récidivé en étant également élu meilleur joueur de Champions Cup après la finale remportée par l'UBB face au Leinster (41-19). Il faut dire que l'ailier français a inscrit 10 des 50 essais de son équipe dans la compétition, dont deux en finale, ce qui porte son total à 34 essais en 30 matches toutes compétitions confondues. Des chiffres très impressionnants.

Bryan Habana est choqué par Louis Bielle-Biarrey Et Louis Bielle-Biarrey impressionne tout le monde y compris le champion du monde sud-africain Bryan Habana, légende absolue du poste d'ailier. « C'est maintenant une rock star. En anglais, on dit "he's a cheat code". Pour moi, c'est le meilleur ailier du monde en ce moment. Bielle-Biarrey va vite, fait des bonnes séquences en défense et il est bon sur les ballons hauts », a-t-il confié dans les colonnes de L'EQUIPE.