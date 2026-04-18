Mercato : Un problème d’égo à l’origine du transfert de Neymar au PSG ?

Pierrick Levallet

En 2017, le PSG a frappé très fort sur le mercato. Le club de la capitale avait bouclé le transfert de Neymar pour la somme record de 222M€. Le Brésilien a connu un passage plutôt mitigé chez les Rouge-et-Bleu, entre ses coups d’éclat sur le terrain et ses multiples blessures. Un problème d’égo aurait d’ailleurs été à l’origine de son arrivée chez les pensionnaires de la Ligue 1.

L’été 2017 est resté dans les mémoires au PSG. Lors du même mercato, le club de la capitale avait mis la main sur Kylian Mbappé - alors grande révélation du côté de l’AS Monaco - et Neymar. Le Brésilien était considéré comme l’un des meilleurs au monde à l’époque. Les Rouge-et-Bleu n’avaient donc pas hésité à débourser 222M€ pour l’arracher des mains du FC Barcelone. Et sur La Chaîne L’Equipe, on a indiqué que c’était un problème d’égo qui avait été à l’origine de son arrivée en Ligue 1. On n’a d’ailleurs pas manqué de mettre en parallèle les situations de Vinicius Jr et Jude Bellingham avec Kylian Mbappé au Real Madrid.

Neymar fan de Rayan Cherki : L'ancienne star du PSG déclare sa flamme à l'international français ! https://t.co/JPt1Lauc2t — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

«Si les mecs n’arrivent pas à gérer leurs égos, il faut changer» « Je ne suis pas du tout d’accord avec ce truc sur Mbappé qu’on entend partout. Un mec qui met 50 ou 60 buts depuis 5 ans, les autres n’ont qu’à pas se déresponsabiliser. Il y a un bashing sur Mbappé ? Trop, c’est disproportionné. On peut lui reprocher des choses, d’ailleurs il lui dit avec intelligence, sauf qu’il n’y a aucune nuance à son égard. J’ai un joueur comme ça qui met 60 buts, je me tue pour lui. Sauf qu’il faut faire des choix, et c’est Florentino Pérez qui doit les faire » a d’abord lancé Nabil Djellit dans L’Equipe du Soir.