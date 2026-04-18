Lucas Chevalier : La fin de son calvaire au PSG ? Il pourrait rejouer très bientôt !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier au PSG, Lucas Chevalier n’a pas convaincu pour le moment. Relégué à un rôle de gardien numéro 2 depuis plusieurs semaines, le portier français n’a plus joué depuis un long moment. Mais ce long chemin de croix pourrait prendre fin très prochainement pour l’ancien du LOSC, qui devrait rejouer prochainement. Explications.

Le calvaire bientôt terminé pour Lucas Chevalier ? Relégué au rang de numéro 2 dans les buts du PSG depuis un moment, le Français voit son concurrent Matvei Safonov prendre de l’ampleur devant lui. Forcément, la situation de l’ancien gardien du LOSC, qui n’est désormais considéré que comme le numéro 3 en équipe de France également, est inquiétante. Si le Russe a assuré en Ligue des Champions, Luis Enrique ne fait même plus appel à Chevalier en championnat…

Lucas Chevalier titulaire face à Nantes ? Lucas Chevalier n’a plus joué depuis… quasiment trois mois. En effet, la dernière titularisation du numéro 30 parisien remonte au 23 janvier dernier et une courte victoire sur la pelouse d’Auxerre en Ligue 1 (0-1). Mais Lucas Chevalier avait été titularisé notamment parce que Matvei Safonov était blessé à la main. D’après les dernières indiscrétions du Parisien, le Russe devrait de nouveau garder les buts du PSG ce dimanche soir lors du choc face à l’OL. En revanche, le quotidien annonce que mercredi face au FC Nantes, Lucas Chevalier devrait finalement rejouer !