Mercato : Le PSG a trouvé le transfert parfait pour Luis Enrique, les grandes manoeuvres lancées en coulisses

Cet été, le PSG pourrait tenter de renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Très apprécié par Luis Enrique, Yan Diomandé (RB Leipzig) est en discussions avec le club parisien, et plus particulièrement avec Luis Campos qui se charge personnellement du dossier concernant l’international Ivoirien de 19 ans.
Le mercato du PSG devrait être animé cet été. Après avoir remporté une nouvelle Ligue des Champions, les dirigeants du club parisien ne vont pas se priver d’un ou de plusieurs renforts. Luis Enrique a d’ailleurs donné le ton du mercato ce samedi soir après avoir soulevé une nouvelle Coupe d’Europe : « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano. »
Luis Campos discute avec Yan Diomandé
Et clairement, le PSG n’aura pas attendu bien longtemps pour lancer les grandes manœuvres. A en croire les dernières indiscrétions de Sports Zone, le club parisien a fait de Yan Diomandé sa grande priorité au poste d’ailier sur le mercato. Évalué à 100M€ par le RB Leipzig, l’Ivoirien né en 2006 est en discussions avec le PSG, et plus précisément avec Luis Campos, qui a pris en charge ce dossier. Si le média indique que Liverpool conserve une certaine avance concernant le crack de 19 ans, le PSG compte bien rattraper son retard.
L’Ivoirien plaît beaucoup à Luis Enrique
Tout juste élu meilleur jeune de Bundesliga, Yan Diomandé est un profil qui plaît à Luis Enrique comme l’indique l’Equipe ce dimanche. Le quotidien sportif révèle qu’aux yeux du coach espagnol, l’ailier droit coche beaucoup de cases. Avec l’éloignement de la piste menant à Julian Alvarez (le buteur de l’Atlético se rapproche du FC Barcelone), le PSG pourrait s’accorder une belle marge de manœuvre concernant le numéro 49 de Leipzig...