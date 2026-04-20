Mercato - PSG : Neymar, son transfert à 222M€ n'était «pas prévu»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, Neymar est entré dans l'histoire du football. En effet, alors que FC Barcelone, il est devenu le joueur le plus cher de l'histoire suite à son départ pour 222M€ au PSG. Le club de la capitale a activé sa clause libératoire et le Brésilien a donc fait ses valises. Un départ de Neymar qui avait alors pris le Barça par surprise.

Voulant s'inviter à la table des plus grands clubs européens, le PSG n'avait pas regardé à la dépense pour cela. Le mercato estival de la formation parisienne restera ainsi dans les annales. Coup sur coup, ce sont Neymar et Kylian Mbappé qui avaient alors posé leurs valises à Paris. Alors que le Français arrivait lui de Monaco, le Brésilien avait été recruté au FC Barcelone. Une opération qui détient aujourd'hui le record du plus gros achat de l'histoire du football. Neymar disposait d'une clause libératoire à 222M€ et le PSG n'a pas hésité à l'activer.

Départ du PSG : C'est terminé pour Gonçalo Ramos... à cause de Luis Enrique ? https://t.co/5s3DykY43p — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« Le PSG est arrivé, a payé la clause et a recruté Neymar » Ne pouvant rien faire pour retenir Neymar étant donné l'activation de sa clause libératoire, le FC Barcelone l'a vu partir sous ses yeux. Un départ qui n'était absolument pas prévu. Président blaugrana à cette époque, Josep Maria Bartomeu a raconté, dans des propos rapportés par AS : « Le PSG est arrivé, a payé la clause et a recruté Neymar. Ce n'était pas prévu. Il nous fallait trouver un remplaçant, et Dembélé est arrivé ».