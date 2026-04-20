Mercato - PSG : Neymar, son transfert à 222M€ n'était «pas prévu»

En 2017, Neymar est entré dans l'histoire du football. En effet, alors que FC Barcelone, il est devenu le joueur le plus cher de l'histoire suite à son départ pour 222M€ au PSG. Le club de la capitale a activé sa clause libératoire et le Brésilien a donc fait ses valises. Un départ de Neymar qui avait alors pris le Barça par surprise.
Voulant s'inviter à la table des plus grands clubs européens, le PSG n'avait pas regardé à la dépense pour cela. Le mercato estival de la formation parisienne restera ainsi dans les annales. Coup sur coup, ce sont Neymar et Kylian Mbappé qui avaient alors posé leurs valises à Paris. Alors que le Français arrivait lui de Monaco, le Brésilien avait été recruté au FC Barcelone. Une opération qui détient aujourd'hui le record du plus gros achat de l'histoire du football. Neymar disposait d'une clause libératoire à 222M€ et le PSG n'a pas hésité à l'activer.
« Le PSG est arrivé, a payé la clause et a recruté Neymar »
Ne pouvant rien faire pour retenir Neymar étant donné l'activation de sa clause libératoire, le FC Barcelone l'a vu partir sous ses yeux. Un départ qui n'était absolument pas prévu. Président blaugrana à cette époque, Josep Maria Bartomeu a raconté, dans des propos rapportés par AS : « Le PSG est arrivé, a payé la clause et a recruté Neymar. Ce n'était pas prévu. Il nous fallait trouver un remplaçant, et Dembélé est arrivé ».
Intertitre 3
En dépensant autant sur Neymar, le PSG s'attendait bien évidemment à ce que le Brésilien permette au club de la capitale d'attendre les sommets. Mais voilà que le bilan des 6 années passées à Paris de la star est finalement en dents de scie. Si Neymar a été l'auteur de certaines fulgurances, il a manqué trop de grands rendez-vous à cause de blessures. De plus, celui qui est aujourd'hui retourné à Santos a fait l'objet de très nombreuses critiques étant donné son hygiène de vie qui n'était pas adaptée à celle d'un sportif de haut niveau.