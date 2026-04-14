Mercato : Après le PSG, un joueur de l’équipe de France va enfin signer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après sa victoire au Parc des Princes lors du match aller (2-0), le PSG se déplace sur la pelouse de Liverpool ce mardi soir en quart de final retour de la Ligue des champions. Une double confrontation à l’issue de laquelle un joueur de l’équipe de France pourrait enfin prolonger son contrat.

En déplacement sur la pelouse de Liverpool ce mardi soir, le PSG tentera de sécuriser son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. Après leur victoire 2-0 à l’aller la semaine dernière, les Parisiens ont pris une option en ce sens, mais les Reds comptent sur Anfield pour « faire quelque chose d’exceptionnel, contre les champions d’Europe. Ce sera difficile, mais pas impossible », comme l’a déclaré Arne Slot lundi en conférence de presse.

«Ils nous emmerdaient» : Lionel Messi explique pourquoi ça n'a pas marché avec le PSG ! https://t.co/zm03Yoz6D6 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« C'est un Anglais qui vous a demandé de poser la question sur le contrat ? » L’entraîneur de Liverpool a également été interrogé sur l’avenir d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat au mois de juin, mais n’a pas vraiment répondu : « Oui, ce sera une soirée particulière pour Ibou, absolument, parce qu'il est français, mais aussi parce qu'il joue un quart de finale de Ligue des champions. Sinon, c'est un Anglais qui vous a demandé de poser la question sur le contrat ? (Sourire.) On n'en parle jamais. » Cela fait un moment que la prolongation de l’international français (27 sélections) tarde à se concrétiser, mais cela pourrait arriver très bientôt.