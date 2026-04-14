Mercato : Après le PSG, un joueur de l’équipe de France va enfin signer ?

Une semaine après sa victoire au Parc des Princes lors du match aller (2-0), le PSG se déplace sur la pelouse de Liverpool ce mardi soir en quart de final retour de la Ligue des champions. Une double confrontation à l’issue de laquelle un joueur de l’équipe de France pourrait enfin prolonger son contrat.
En déplacement sur la pelouse de Liverpool ce mardi soir, le PSG tentera de sécuriser son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. Après leur victoire 2-0 à l’aller la semaine dernière, les Parisiens ont pris une option en ce sens, mais les Reds comptent sur Anfield pour « faire quelque chose d’exceptionnel, contre les champions d’Europe. Ce sera difficile, mais pas impossible », comme l’a déclaré Arne Slot lundi en conférence de presse.
« C'est un Anglais qui vous a demandé de poser la question sur le contrat ? »
L’entraîneur de Liverpool a également été interrogé sur l’avenir d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat au mois de juin, mais n’a pas vraiment répondu : « Oui, ce sera une soirée particulière pour Ibou, absolument, parce qu'il est français, mais aussi parce qu'il joue un quart de finale de Ligue des champions. Sinon, c'est un Anglais qui vous a demandé de poser la question sur le contrat ? (Sourire.) On n'en parle jamais. » Cela fait un moment que la prolongation de l’international français (27 sélections) tarde à se concrétiser, mais cela pourrait arriver très bientôt.
La prolongation de Konaté bouclée après le quart de finale contre le PSG ?
D’après les informations de RMC Sport, les discussions en ce sens sont bien engagées et ce dossier devrait se décanter après le quart de finale de Ligue des champions face au PSG. Bien qu’il n’y ait pas encore d’accord total, la tendance est à une prolongation d’Ibrahima Konaté avec Liverpool, qu’il a rejoint à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig. Le club anglais veut le conserver et le défenseur âgé de 26 ans souhaite rester. Il ne reste que des détails à régler avant de parvenir à un accord total, notamment en ce qui concerne les bonus. Si tout se passe comme prévu, le joueur de l’équipe de France sera lié à Liverpool jusqu’en 2030 ou 2031.