Mercato - OM : Ces quatre joueurs vont partir à la fin de la saison, c’est assuré

Si son nouveau président, Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet, a regretté la trop grande instabilité à l’OM ces dernières années, l’été prochain risque une nouvelle fois d’être mouvementé. En ce sens, quatre joueurs seraient déjà assurés de ne plus être à Marseille la saison prochaine.
Quelques jours après son intronisation en tant que président de l’OM, Stéphane Richard s’est confié dans un entretien accordé à RTL. L’ancien PDG d’Orange a insisté sur le besoin de stabilité, qu’il considère comme « la première chose dont ce club a besoin », mais il faudra certainement attendre encore un peu pour cela.
« Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi »
Car, comme l’a expliqué Arnaud Valadon ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC, plusieurs départs sont d’ores et déjà actés à l’OM : « Des joueurs forcément sur le départ à l’OM ? Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi. Un départ programmé et quasi inéluctable en fin de saison. Il lui reste deux ans de contrat, mais les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure du défenseur présent depuis 2020. L’OM espère récupérer de l’argent, entre 25 et 30M€, pour son défenseur argentin. »
Pavard, Vermeeren et Nadir vont également partir
Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Bilal Nadir vont eux aussi partir, sans compter Ethan Nwaneri, prêté sans option d’achat par Arsenal. « En défense toujours, Benjamin Pavard, prêté par l’Inter avec une option d’achat à lever évaluée à 15M€. Même cas pour Vermeeren, le jeune belge prêté par Leipzig, là l’option est à 20M€. En fin de contrat, on retrouve Nadir qui va partir. Il y aura des retours de prêt comme le jeune d’Arsenal arrivé cet hiver Nwaneri », a ajouté Arnaud Valadon, avant d’évoquer Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondgobia, dont l’avenir est incertain : « Et puis les inconnues, la plus grande valeur marchande de l’effectif, Mason Greenwood, sous contrat jusqu’en 2029. Mais voudra-t-il rester s’il n'y a pas de Ligue des champions ? Et d’ailleurs, sans la manne financière de la C1, est-ce que l'OM sera capable de conserver ses plus gros salaires comme Hojbjerg ou Kondogbia. »