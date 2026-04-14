Mercato - OM : Ces quatre joueurs vont partir à la fin de la saison, c’est assuré

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son nouveau président, Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet, a regretté la trop grande instabilité à l’OM ces dernières années, l’été prochain risque une nouvelle fois d’être mouvementé. En ce sens, quatre joueurs seraient déjà assurés de ne plus être à Marseille la saison prochaine.

Quelques jours après son intronisation en tant que président de l’OM, Stéphane Richard s’est confié dans un entretien accordé à RTL. L’ancien PDG d’Orange a insisté sur le besoin de stabilité, qu’il considère comme « la première chose dont ce club a besoin », mais il faudra certainement attendre encore un peu pour cela.

Mercato - OM : Cet attaquant sera à Marseille la saison prochaine ? https://t.co/BubHOZjP6Y — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi » Car, comme l’a expliqué Arnaud Valadon ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC, plusieurs départs sont d’ores et déjà actés à l’OM : « Des joueurs forcément sur le départ à l’OM ? Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi. Un départ programmé et quasi inéluctable en fin de saison. Il lui reste deux ans de contrat, mais les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure du défenseur présent depuis 2020. L’OM espère récupérer de l’argent, entre 25 et 30M€, pour son défenseur argentin. »