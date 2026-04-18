Coupe du monde : «J'entends déjà parler d'une troisième étoile...», le discours qui agace le clan Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'Equipe de France va disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec une particularité : ce sera la dernière compétition de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Le sélectionneur va dire au revoir à ce poste et voudra forcément finir en beauté. Mais comme c'est le cas depuis toujours, son clan préfère avancer avec prudence et assurance. Guy Stéphan a tenu à faire un petit recadrage.

En finale de la dernière édition au Qatar en 2022, l'Equipe de France tentera d'aller décrocher une troisième victoire à la Coupe du monde. Aux Etats-Unis dans deux mois, les Bleus tenteront déjà de sortir de leur groupe composé du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège. C'est d'ailleurs le principal défi imposé par Didier Deschamps et ses hommes, qui ne veulent pas évoquer la suite de la compétition pour le moment.

Didier Deschamps n’en pouvait plus à l’OM : «Les derniers mois ont été difficiles…» https://t.co/CvI7DUKB8S — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Guy Stéphan met les choses au clair Au vu de l'effectif qui reste encore à définir totalement, la France peut prétendre connaître un nouveau grand parcours lors de la Coupe du monde. Toutefois, le clan Deschamps refuse de s'avancer trop loin et comme d'habitude veut avancer étape par étape. « Et au sein de cette équipe de France, les objectifs autour de ce Mondial sont-ils déjà posés sur la table ? L’objectif c’est de terminer le plus près de la première place du groupe. D’abord, ça veut dire qu’on doit battre le Sénégal (16 juin) et enchaîner derrière contre l’Irak (22 juin) et la Norvège (26 juin). On ne peut pas voir plus loin aujourd’hui. J’entends parler d’une troisième étoile mais on doit déjà réussir notre premier match, ce qui ne sera pas une mince affaire. On a un effectif de qualité avec de très bons joueurs mais l’expérience compte aussi » souligne Guy Stéphan pour Ouest-France.