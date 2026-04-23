L’Italie finalement à la Coupe du monde ? Une réponse cash est donnée au clan Trump

Axel Cornic

La Coupe du monde débutera dans seulement quelques semaines et l’Italie n’y sera toujours pas. Pour la troisième fois consécutive, la Squadra Azzurra n’a pas réussi à se qualifier pour la compétition après une défaite en finale des barrages face à la Bosnie. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, certains ont laissé entendre qu’elle pourrait finalement être repêchée au détriment de l’Iran, qui actuellement en guerre avec les Etats-Unis.

Jamais deux sans trois. Après avoir raté le Mondial en Russie et celui au Qatar, l’Italie n’ira pas en Amérique du Nord et au Mexique cet été. Gennaro Gattuso, appelé en catastrophe pour remplacer Luciano Spalletti, n’a en effet pas réussi à qualifier et regardera donc les autres nations disputer cette Coupe du monde 2027.

Lamine Yamal forfait pour la Coupe du monde 2026 ? Le FC Barcelone annonce le verdict https://t.co/fqWlUczVD1 — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

L’incroyable proposition d’un proche de Trump Dans l’entourage de Donald Trump, on aimerait toutefois changer cela. Dans des propos rapportés par le Financial Times, Paolo Zampolli a en effet récemment défrayé la chronique en proposant de repêcher l’Italie à la Coupe du monde, pour remplacer un Iran qualifié dans les règles de l’art... mais en plein conflit avec les Etats-Unis et Israël. « Je suis d'origine italienne et ce serait un rêve de voir les Azzurri participer à un tournoi organisé aux États-Unis » a expliqué ce proche ami et conseiller du président états-unien.