Lamine Yamal : Un échec à la Zidane annoncé sur RMC ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal est attendu par tout un peuple. Vainqueur de l’Euro il y a deux ans, le prodige du FC Barcelone est la véritable vedette de l’Espagne sur cette Coupe du Monde 2026. Mais certains observateurs redoutent un scénario similaire à celui de Zinédine Zidane en 2002. Explications.

L’heure de la confirmation ? Après avoir démontré toute l’étendue de son immense talent à l’Euro 2024, Lamine Yamal est attendu au tournant sur cette Coupe du Monde 2026. Ce lundi soir (18h), l’Espagne fait son entrée en lice dans la compétition face au Cap-Vert. Le numéro 10 du Barça lui, sème le doute. Blessé, Yamal n’a plus joué depuis deux mois, sans doute préservé pour ce mondial. Mais pour certains observateurs, gare au faux-pas pour le deuxième du dernier Ballon d’Or.

« J’ai peur que ça fasse une Zizou en 2002 quand même » « C’était la star déjà à l’Euro 2024, j’espère qu’il le sera encore sur cette Coupe du Monde 2026. Lui on lui parle pas d’âge non plus. Deuxième au dernier Ballon d’Or quand même. J’ai peur que ça fasse une Zizou en 2002 quand même. Il est arrivé blessé, trop d’attentes, trop de pression. Il y a deux ans, Yamal, tu l’attendais moins, c’était pas lui forcément que t’attendais. Il a un statut, ça fait beaucoup. Je pense que l’équipe va jouer pour lui, mais quand on est Lamine Yamal, il faut répondre présent », a analysé le journaliste Rémi Dumont sur les ondes de RMC ce lundi.