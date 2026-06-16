L’hymne de l’Iran sifflé à la Coupe du Monde : Un joueur iranien réagit sèchement !

Dans la nuit de lundi à mardi, l'Iran et la Nouvelle-Zélande ont fait match nul (2-2) pour leur premier match dans cette Coupe du monde 2026. Et voilà que pour cette rencontre, l'hymne iranien a été sifflé par des membres de la diaspora iranienne présente à Los Angeles où se disputait ce match. Forcément, cette scène n'est pas passée inaperçue et l'international Ramin Rezaian a été interrogé sur le sujet au coup de sifflet final.
L'Iran et la Nouvelle-Zélande ont fait à leur tour leur entrée dans cette Coupe du monde 2026. Les deux nations s'affrontaient à Los Angeles et elles n'ont pas réussi à se départager (2-2). Mais voilà que rencontre était plus qu'un simple match de football. En effet, étant donné le contexte géopolitique actuel entre l'Iran et les Etats-Unis, la présence de la délégation iranienne sur le sol américain fait énormément parler. Il fallait d'ailleurs s'y attendre, il y a eu quelques débordements en marge de ce match comme par exemple l'hymne de l'Iran qui a été sifflé par la diaspora iranienne.
« Un sujet qui nous concerne, nous, et que nous allons régler »
Au coup de sifflet final, Ramin Rezaian a justement été interrogé sur cet incident. Dans des propos rapportés par RMC, l'international iranien a alors répondu : « Ça ne vous regarde pas. S'il y a un quelconque problème entre nous, c'est notre affaire, ça ne vous regarde pas. Je vous respecte, mais c'est un sujet qui nous concerne, nous, et que nous allons régler, ne vous inquiétez pas ».
Belgique-Iran et Nouvelle-Zélande-Egypte pour la prochaine journée
L'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont donc quittés sur un score nul (2-2) au même titre que les deux autres nations de la poule, la Belgique et l'Egypte (1-1). Après la première journée de ce groupe G, toutes les équipes comptent donc un point. Rendez-vous maintenant pour le prochain match. La Belgique affrontera ainsi l'Iran le 21 juin à 21h. La Nouvelle-Zélande sera elle face à l'Egypte, dans la nuit du 21 au 22 juin à 3h.