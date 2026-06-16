Coupe du monde : Kylian Mbappé absent pour le premier rendez-vous, Deschamps veut le «protéger»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France. Le Sénégal, comme en 2002, est le premier adversaire des Bleus dans ce Mondial américain. Pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, ce n'était pas le capitaine Kylian Mbappé qui s'est assis face aux journalistes, mais N'Golo Kanté. Le sélectionneur Didier Deschamps s'est expliqué.

C'est le grand jour pour l'équipe de France. Ce mardi soir à 21h, heure française, les Bleus feront leur entrée en lice contre le Sénégal dans cette Coupe du monde 2026. En amont de cette rencontre face aux Lions de la Teranga, la tradition n'a pas vraiment été perpétuée. Pour ce début du Mondial, ce n'est pas le capitaine des Bleus qui était présent en conférence de presse, mais plutôt N'Golo Kanté.

Kylian Mbappé était aux abonnés absents pour la première conférence de presse d'avant-match du Mondial des Bleus Quelques heures avant le début du point presse au MetLife Stadium et non au centre d'entraînement des New York Red Bulls où s'entraînent les joueurs de Didier Deschamps pour cette phase de poules de la Coupe du monde, L'Equipe révélait l'absence de Kylian Mbappé afin d'éviter le long trajet en voiture pour le capitaine de l'équipe de France jusqu'au stade en plein trafic matinal.