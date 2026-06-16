Coupe du monde : Kylian Mbappé absent pour le premier rendez-vous, Deschamps veut le «protéger»

Les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France. Le Sénégal, comme en 2002, est le premier adversaire des Bleus dans ce Mondial américain. Pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, ce n'était pas le capitaine Kylian Mbappé qui s'est assis face aux journalistes, mais N'Golo Kanté. Le sélectionneur Didier Deschamps s'est expliqué.
C'est le grand jour pour l'équipe de France. Ce mardi soir à 21h, heure française, les Bleus feront leur entrée en lice contre le Sénégal dans cette Coupe du monde 2026. En amont de cette rencontre face aux Lions de la Teranga, la tradition n'a pas vraiment été perpétuée. Pour ce début du Mondial, ce n'est pas le capitaine des Bleus qui était présent en conférence de presse, mais plutôt N'Golo Kanté.
Kylian Mbappé était aux abonnés absents pour la première conférence de presse d'avant-match du Mondial des Bleus
Quelques heures avant le début du point presse au MetLife Stadium et non au centre d'entraînement des New York Red Bulls où s'entraînent les joueurs de Didier Deschamps pour cette phase de poules de la Coupe du monde, L'Equipe révélait l'absence de Kylian Mbappé afin d'éviter le long trajet en voiture pour le capitaine de l'équipe de France jusqu'au stade en plein trafic matinal.
«Mon objectif premier, c'est de protéger mes joueurs. Ce matin, j'ai vu trois joueurs»
Pendant sa prise de parole face aux journalistes, Didier Deschamps a expliqué cette décision de sa part. « Kylian a une renommée mondiale, y compris ici aux Etats-Unis. C'est lui qui gère. Mon objectif premier, c'est de protéger mes joueurs. Ce matin, j'ai vu trois joueurs. On aura deux fois une heure de trajet. Je veux aussi protéger N'Golo, mais je sais que lui se lève très tôt. Avec les fortes chaleurs, je fais en sorte de protéger mes joueurs. Kylian est adulé dans le monde entier. Sa cote de popularité est mondiale, il vit avec ça, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas naturel dans le groupe avec sa responsabilité de capitaine ». a confié Deschamps dont le discours a été relayé par RMC Sport.